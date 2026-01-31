Відео
Головна Одеса Негода на Одещині — який стан регіональних та міських доріг

Негода на Одещині — який стан регіональних та міських доріг

Дата публікації: 31 січня 2026 12:14
Стан доріг Одещини та Одеси 31 січня: працює спецтехніка
Техніка працює на дорогах. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Попри сніг і поривчастий вітер, станом на ранок 31 січня всі основні дороги Одеської області залишаються проїзними. У регіоні та в самій Одесі комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб не допустити ожеледиці та заторів.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

Стан доріг на Одещині

За їхньою інформацією, для підтримки безпеки на дорогах підрядні організації та працівники Служби відновлення патрулюють траси, очищають їх від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами. Наразі на автошляхах області працюють 112 одиниць спецтехніки та 147 дорожників.

Яка ситуація на дорогах в Одесі

У самій Одесі до ліквідації наслідків негоди залучене комунальне підприємство "Міські дороги". Підприємство проводить роботи з прибирання снігу та запобігання утворенню ожеледиці.

На вулицях міста працюють 257 працівників і 77 одиниць спеціальної техніки. Комунальники обробляють проїзну частину піщано-сольовою сумішшю, очищають та посипають закріплені території, а також механічно прибирають тротуари.

Погода в Одеській області

Зазначимо, що наразі на півдні області температура повітря становить від -2 °С до -7 °С, у центральних та північних районах — від -5 °С до -11 °С.
У центральній частині області йде сніг, на півдні він місцями, а на півночі — інтенсивніший. Вітер північний, близько 10 м/с, з поривами до 13 м/с. Такі умови збережуться протягом усього дня.

Нагадаємо, на Одещині затримуються одразу кілька пасажирських поїздів. Також ми писали, що в регіоні ввели екстрені відключення світла.

Одеса дороги Одеська область Новини Одеси проїзд снігопад
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
