Главная Одесса Овощи взлетели в цене — что происходит с ценами на рынках Одессы

Овощи взлетели в цене — что происходит с ценами на рынках Одессы

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:11
Цены на овощи в Одессе выросли из-за непогоды и проблем с доставкой
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Морозы и гололед серьезно ударили по торговле на одесских рынках и повлияли на цены на овощи. Из-за проблем с доставкой и уменьшения количества покупателей отдельные позиции подорожали почти вдвое.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Читайте также:

Овощи на Новом рынке в Одессе

На Новом базаре продавцы говорят, что несколько дней подряд люди почти не выходили из дома из-за гололеда, а грузовики с товаром задерживались в пути.

Больше всего подорожала тепличная и импортная продукция. Цены на кабачки, баклажаны и огурцы выросли из-за сложной логистики и погодных условий в странах-поставщиках.

"Кабачок сейчас по 200 гривен, баклажан — по 300. Это все из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже нелетние условия. Несколько дней из-за гололеда людей почти не было, а сегодня распогодилось — и покупатели возвращаются", — рассказывает продавщица Галина.

Несмотря на рост цен, на рынке постепенно восстанавливается движение. Продавцы надеются, что со стабилизацией погоды поставки наладятся, а стоимость овощей перестанет так резко колебаться.

Актуальные цены на овощи на Новом базаре

  • Лук — 20 грн/кг
  • Свекла — 20 грн/кг
  • Морковь — 30 грн/кг
  • Картофель — 25-30 грн/кг
  • Капуста — 20-25 грн/кг
  • Капуста для голубцов — 50 грн/кг
  • Капуста молодая (теплица, местная) — 150 грн/кг
  • Брокколи и цветная капуста (местная) — 120-180 грн/кг
  • Брокколи и цветная капуста (Испания) — 200 грн/кг
  • Огурцы местные (гладкие) — 200 грн/кг
  • Огурцы местные (колючие) — 300 грн/кг
  • Огурцы (Турция) — 170 грн/кг
  • Грибы — 140-150 грн/кг
  • Кабачок (Турция) — 200 грн/кг
  • Баклажан — 300 грн/кг

Напомним, стоимость фруктов на одесском Привозе. Также мы писали, что в Одессе сегодня взлетели цены на такси.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
