Цены на овощи в Одессе выросли из-за непогоды и проблем с доставкой

Морозы и гололед серьезно ударили по торговле на одесских рынках и повлияли на цены на овощи. Из-за проблем с доставкой и уменьшения количества покупателей отдельные позиции подорожали почти вдвое.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Овощи на Новом рынке в Одессе

На Новом базаре продавцы говорят, что несколько дней подряд люди почти не выходили из дома из-за гололеда, а грузовики с товаром задерживались в пути.

Больше всего подорожала тепличная и импортная продукция. Цены на кабачки, баклажаны и огурцы выросли из-за сложной логистики и погодных условий в странах-поставщиках.

"Кабачок сейчас по 200 гривен, баклажан — по 300. Это все из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже нелетние условия. Несколько дней из-за гололеда людей почти не было, а сегодня распогодилось — и покупатели возвращаются", — рассказывает продавщица Галина.

Несмотря на рост цен, на рынке постепенно восстанавливается движение. Продавцы надеются, что со стабилизацией погоды поставки наладятся, а стоимость овощей перестанет так резко колебаться.

Актуальные цены на овощи на Новом базаре

Лук — 20 грн/кг

Свекла — 20 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Картофель — 25-30 грн/кг

Капуста — 20-25 грн/кг

Капуста для голубцов — 50 грн/кг

Капуста молодая (теплица, местная) — 150 грн/кг

Брокколи и цветная капуста (местная) — 120-180 грн/кг

Брокколи и цветная капуста (Испания) — 200 грн/кг

Огурцы местные (гладкие) — 200 грн/кг

Огурцы местные (колючие) — 300 грн/кг

Огурцы (Турция) — 170 грн/кг

Грибы — 140-150 грн/кг

Кабачок (Турция) — 200 грн/кг

Баклажан — 300 грн/кг

