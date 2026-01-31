Цены на овощи в Одессе выросли из-за непогоды и проблем с доставкой

Овощи взлетели в цене — что происходит с ценами на рынках Одессы
Морозы и гололед серьезно ударили по торговле на одесских рынках и повлияли на цены на овощи. Из-за проблем с доставкой и уменьшения количества покупателей отдельные позиции подорожали почти вдвое.
Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.
Овощи на Новом рынке в Одессе
На Новом базаре продавцы говорят, что несколько дней подряд люди почти не выходили из дома из-за гололеда, а грузовики с товаром задерживались в пути.
Больше всего подорожала тепличная и импортная продукция. Цены на кабачки, баклажаны и огурцы выросли из-за сложной логистики и погодных условий в странах-поставщиках.
"Кабачок сейчас по 200 гривен, баклажан — по 300. Это все из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже нелетние условия. Несколько дней из-за гололеда людей почти не было, а сегодня распогодилось — и покупатели возвращаются", — рассказывает продавщица Галина.
Несмотря на рост цен, на рынке постепенно восстанавливается движение. Продавцы надеются, что со стабилизацией погоды поставки наладятся, а стоимость овощей перестанет так резко колебаться.
Актуальные цены на овощи на Новом базаре
- Лук — 20 грн/кг
- Свекла — 20 грн/кг
- Морковь — 30 грн/кг
- Картофель — 25-30 грн/кг
- Капуста — 20-25 грн/кг
- Капуста для голубцов — 50 грн/кг
- Капуста молодая (теплица, местная) — 150 грн/кг
- Брокколи и цветная капуста (местная) — 120-180 грн/кг
- Брокколи и цветная капуста (Испания) — 200 грн/кг
- Огурцы местные (гладкие) — 200 грн/кг
- Огурцы местные (колючие) — 300 грн/кг
- Огурцы (Турция) — 170 грн/кг
- Грибы — 140-150 грн/кг
- Кабачок (Турция) — 200 грн/кг
- Баклажан — 300 грн/кг
