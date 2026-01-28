Цены на фрукты на Привозе зимой: что подорожало

Люди покупают фрукты на Привозе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Фруктовые ряды на одесском Привозе зимой выглядят ярче овощных. Покупатели все чаще выбирают фрукты, которые хорошо хранятся без холодильника. Именно поэтому спрос на яблоки, мандарины и гранаты остается стабильным.

Журналисты Новини.LIVE сходили на Привоз и узнали, сколько стоят фрукты.

Выбор фруктов

В Одессе на Привозе активно продают цитрусовые и яблоки разных сортов. Продавцы говорят, что покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. Зимой особенно хорошо продаются фрукты, которые могут долго лежать без потери вида.

Актуальные цены:

Гранат Сирия — 200 грн/кг

Гранат Турция — 180 грн/кг

Мандарины ЮАР — 150 грн/кг

Мандарины Турция — 120 грн/кг

Мандарины Испания — 170 грн/кг

Апельсины — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Яблоки "Голден" — 50 грн/кг

Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг

Яблоки "Гала" — 60 грн/кг

Гранат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Насколько выросла стоимость

Если сравнить с декабрем, большинство фруктов подорожали. Мандарины, которые месяц назад стоили в среднем 100 грн/кг, сейчас продают от 120 до 170 грн/кг — в зависимости от страны происхождения. Яблоки выросли в цене примерно на 20 гривен. Стоимость граната изменились не так заметно. В декабре азербайджанские гранаты стоили 180 грн/кг — примерно столько же сейчас просят за турецкие. В то же время сирийские гранаты подорожали до 200 грн/кг. Продавцы отмечают, что дальнейшая цена будет зависеть от импорта и спроса ближе к концу зимы.

