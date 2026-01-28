Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость фруктов на одесском Привозе — на что выросла цена

Стоимость фруктов на одесском Привозе — на что выросла цена

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 18:53
Цены на фрукты на Привозе зимой: что подорожало
Люди покупают фрукты на Привозе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Фруктовые ряды на одесском Привозе зимой выглядят ярче овощных. Покупатели все чаще выбирают фрукты, которые хорошо хранятся без холодильника. Именно поэтому спрос на яблоки, мандарины и гранаты остается стабильным.

Журналисты Новини.LIVE сходили на Привоз и узнали, сколько стоят фрукты.

Реклама
Читайте также:

Выбор фруктов

В Одессе на Привозе активно продают цитрусовые и яблоки разных сортов. Продавцы говорят, что покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. Зимой особенно хорошо продаются фрукты, которые могут долго лежать без потери вида.

Актуальные цены:

  • Гранат Сирия — 200 грн/кг
  • Гранат Турция — 180 грн/кг
  • Мандарины ЮАР — 150 грн/кг
  • Мандарины Турция — 120 грн/кг
  • Мандарины Испания — 170 грн/кг
  • Апельсины — 170 грн/кг
  • Грейпфрут — 200 грн/кг
  • Яблоки "Голден" — 50 грн/кг
  • Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг
  • Яблоки "Гала" — 60 грн/кг
Ціни на фрукти на Привозі
Гранат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Насколько выросла стоимость

Если сравнить с декабрем, большинство фруктов подорожали. Мандарины, которые месяц назад стоили в среднем 100 грн/кг, сейчас продают от 120 до 170 грн/кг — в зависимости от страны происхождения. Яблоки выросли в цене примерно на 20 гривен. Стоимость граната изменились не так заметно. В декабре азербайджанские гранаты стоили 180 грн/кг — примерно столько же сейчас просят за турецкие. В то же время сирийские гранаты подорожали до 200 грн/кг. Продавцы отмечают, что дальнейшая цена будет зависеть от импорта и спроса ближе к концу зимы.

Напомним, мы сообщали, что на Привозе подорожали овощи. Также мы писали о том, сколько стоит рыба на базаре в Одессе.

Одесса фрукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации