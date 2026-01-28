Ціни на фрукти на Привозі взимку: що подорожчало

Люди купують фрукти на Привозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фруктові ряди на одеському Привозі взимку виглядають яскравіше за овочеві. Покупці все частіше обирають фрукти, які добре зберігаються без холодильника. Саме тому попит на яблука, мандарини та гранати залишається стабільним.

Журналісти Новини.LIVE сходили на Привоз та дізналися, скільки коштують фрукти.

Реклама

Читайте також:

Вибір фруктів

В Одесі на Привозі активно продають цитрусові та яблука різних сортів. Продавці кажуть, що покупці звертають увагу не лише на ціну, а й на смак і якість. Взимку особливо добре продаються фрукти, які можуть довго лежати без втрати вигляду.

Актуальні ціни:

Гранат Сирія — 200 грн/кг

Гранат Туреччина — 180 грн/кг

Мандарини ПАР — 150 грн/кг

Мандарини Туреччина — 120 грн/кг

Мандарини Іспанія — 170 грн/кг

Апельсини — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Яблука "Голден" — 50 грн/кг

Яблука "Фуджі" — 60 грн/кг

Яблука "Гала" — 60 грн/кг

Гранат на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Наскільки зросла вартість

Якщо порівняти з груднем, більшість фруктів подорожчали. Мандарини, які місяць тому коштували в середньому 100 грн/кг, зараз продають від 120 до 170 грн/кг — залежно від країни походження. Яблука зросли в ціні приблизно на 20 гривень. Вартість гранату змінилися не так помітно. У грудні азербайджанські гранати коштували 180 грн/кг — приблизно стільки ж зараз просять за турецькі. Водночас сирійські гранати подорожчали до 200 грн/кг. Продавці зазначають, що подальша ціна залежатиме від імпорту та попиту ближче до кінця зими.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Привозі подорожчали овочі. Також ми писали про те, скільки коштує риба на базарі в Одесі.