Главная Одесса Творог, сметана и масло — цены на молочную продукцию в Одессе

Творог, сметана и масло — цены на молочную продукцию в Одессе

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:20
Цены на молочную продукцию в Одессе остаются стабильными
Люди на рынке в молочном ряду. Фото: Новини.LIVE

Пока в Одессе овощи и фрукты дорожают из-за непогоды, молочная продукция на одесских базарах держит стабильные цены. Продавцы уверяют, что после новогодних праздников стоимость творога, сметаны и масла на Новом рынке не менялась.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Читайте также:

Молочные продукты пока не подорожали

На рынке молочные ряды работают в обычном режиме. Ассортимент остается широким — от сулугуни и феты до различных видов брынзы.

Продавщица Ольга объясняет стабильность цен тем, что основная часть продукции местная и не зависит от импортных поставок или сложной логистики. Поэтому непогода почти не повлияла на стоимость "молочки".

"Цены такие же, как и до Нового года. Сулугуни — по 350 гривен за килограмм: белый, зеленый с укропом, бывает с паприкой и перцем чили, ниточками. Весь сыр у нас по 350 гривен", — рассказывает продавщица Ольга.

По ее словам, даже в дни гололеда люди приходили именно за сыром, маслом и сметаной, потому что эти продукты входят в ежедневный рацион многих одесситов.

Какие цены на молочную продукцию на рынке

Актуальные цены на молочную продукцию на Новом базаре:

  • Сыр сулугуни — 350 грн/кг
  • Брынза болгарская — 300 грн/кг
  • Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг
  • Брынза козья — 350 грн/кг
  • Брынза смешанная (коза + корова) — 280 грн/кг
  • Брынза коровья — 280 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
  • Масло сливочное — 500 грн/кг
  • Сыр кисломолочный жирный — 240 грн/кг
  • Сыр кисломолочный средний — 180 грн/кг
  • Сыр кисломолочный нежирный — 140 грн/кг
  • Сыр кисломолочный из стопленного молока — 280 грн/кг
  • Сливки — 350 грн/кг
  • Сметана жирная — 250 грн/кг
  • Сметана нежирная — 160 грн/кг

Напомним, зимние цены на Новом базаре в Одессе. Также мы писали, о стоимости фруктов на одесском Привозе.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы молочные продукты цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
