Цены на молочную продукцию в Одессе остаются стабильными

Пока в Одессе овощи и фрукты дорожают из-за непогоды, молочная продукция на одесских базарах держит стабильные цены. Продавцы уверяют, что после новогодних праздников стоимость творога, сметаны и масла на Новом рынке не менялась.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Молочные продукты пока не подорожали

На рынке молочные ряды работают в обычном режиме. Ассортимент остается широким — от сулугуни и феты до различных видов брынзы.

Продавщица Ольга объясняет стабильность цен тем, что основная часть продукции местная и не зависит от импортных поставок или сложной логистики. Поэтому непогода почти не повлияла на стоимость "молочки".

"Цены такие же, как и до Нового года. Сулугуни — по 350 гривен за килограмм: белый, зеленый с укропом, бывает с паприкой и перцем чили, ниточками. Весь сыр у нас по 350 гривен", — рассказывает продавщица Ольга.

По ее словам, даже в дни гололеда люди приходили именно за сыром, маслом и сметаной, потому что эти продукты входят в ежедневный рацион многих одесситов.

Какие цены на молочную продукцию на рынке

Актуальные цены на молочную продукцию на Новом базаре:

Сыр сулугуни — 350 грн/кг

Брынза болгарская — 300 грн/кг

Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг

Брынза козья — 350 грн/кг

Брынза смешанная (коза + корова) — 280 грн/кг

Брынза коровья — 280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Масло сливочное — 500 грн/кг

Сыр кисломолочный жирный — 240 грн/кг

Сыр кисломолочный средний — 180 грн/кг

Сыр кисломолочный нежирный — 140 грн/кг

Сыр кисломолочный из стопленного молока — 280 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана жирная — 250 грн/кг

Сметана нежирная — 160 грн/кг

