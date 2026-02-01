Цены на молочную продукцию в Одессе остаются стабильными

Творог, сметана и масло — цены на молочную продукцию в Одессе
Пока в Одессе овощи и фрукты дорожают из-за непогоды, молочная продукция на одесских базарах держит стабильные цены. Продавцы уверяют, что после новогодних праздников стоимость творога, сметаны и масла на Новом рынке не менялась.
Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.
Молочные продукты пока не подорожали
На рынке молочные ряды работают в обычном режиме. Ассортимент остается широким — от сулугуни и феты до различных видов брынзы.
Продавщица Ольга объясняет стабильность цен тем, что основная часть продукции местная и не зависит от импортных поставок или сложной логистики. Поэтому непогода почти не повлияла на стоимость "молочки".
"Цены такие же, как и до Нового года. Сулугуни — по 350 гривен за килограмм: белый, зеленый с укропом, бывает с паприкой и перцем чили, ниточками. Весь сыр у нас по 350 гривен", — рассказывает продавщица Ольга.
По ее словам, даже в дни гололеда люди приходили именно за сыром, маслом и сметаной, потому что эти продукты входят в ежедневный рацион многих одесситов.
Какие цены на молочную продукцию на рынке
Актуальные цены на молочную продукцию на Новом базаре:
- Сыр сулугуни — 350 грн/кг
- Брынза болгарская — 300 грн/кг
- Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг
- Брынза козья — 350 грн/кг
- Брынза смешанная (коза + корова) — 280 грн/кг
- Брынза коровья — 280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Масло сливочное — 500 грн/кг
- Сыр кисломолочный жирный — 240 грн/кг
- Сыр кисломолочный средний — 180 грн/кг
- Сыр кисломолочный нежирный — 140 грн/кг
- Сыр кисломолочный из стопленного молока — 280 грн/кг
- Сливки — 350 грн/кг
- Сметана жирная — 250 грн/кг
- Сметана нежирная — 160 грн/кг
