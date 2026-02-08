Відео
Відео

Головна Одеса Свої дорожчі за імпорт — що відбувається з цінами на овочі в Одесі

Свої дорожчі за імпорт — що відбувається з цінами на овочі в Одесі

Дата публікації: 8 лютого 2026 17:56
Ціни на овочі в Одесі: чому місцеві дорожчі за імпорт
Овочі на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках різко зросли ціни на овочі, передусім на місцеву тепличну продукцію. Українські огірки та помідори нині часто коштують в рази дорожче за імпортні.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Подорожання овочів в Одесі

На ринку "Черемушки" в Одеса найбільше подорожчання зараз фіксують саме в овочевому сегменті. Найпомітніше це відчутно на тепличній продукції українського виробництва. Продавчиня Лариса каже, що цього сезону місцева продукція фактично виживає.

"Наша теплична продукція зараз дорожча за імпортну. Огірок у Туреччині росте на сонці, а в нас — на генераторах, топиться. Я людей розумію, бо знаю, скільки це коштує", — каже вона.

Жінка розповідає, що взимку овочі вирощують у складних умовах. Теплиці працюють на генераторах, потребують постійного опалення та додаткового освітлення. Усі ці витрати формують собівартість, яку продавці змушені закладати в ціну.

Через це українські огірки та помідори нерідко коштують дорожче за імпортні з Туреччини чи Іспанії. Покупці дивуються різниці, але на прилавках пояснюють: справа не в націнці, а у витратах на електроенергію, пальне й утримання теплиць.

Скільки коштують овочі на "Черемушках" в Одесі

  • Огірок (Умань) — 250 грн/кг
  • Помідор (Умань) — 600 грн/кг
  • Помідори чері (Туреччина) — 220 грн/кг
  • Помідор на гілці (Туреччина) — 220 грн/кг
  • Перець Капі — 220 грн/кг
  • Перець болгарський — 250 грн/кг
  • Броколі (Іспанія) — 250 грн/кг
  • Цвітна капуста (Іспанія) — 250 грн/кг
  • Капуста пекінська — 50 грн/кг
  • Капуста молода — 80 грн/кг
  • Авокадо — 100 грн/шт

Нагадаємо, на ринку Черемушки в Одесі м’ясо птиці помітно подорожчало. Найбільше зросли ціни на курятину та качку.

Також ми писали, що морози, перебої зі світлом і складна логістика безпосередньо впливають на асортимент і ціни на базарах Одеси. Частина товарів дорожчає через зростання витрат на вирощування, зберігання та доставку.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
