Ціни в Одесі: скільки коштує м’ясо птиці на ринку

Люди на ринку у м'ясному ряді. Фото: Новини.LIVE

На ринку Черемушки в Одесі м’ясо птиці помітно подорожчало. Найбільше зросли ціни на курятину та качку — саме ті позиції, які одесити купують найчастіше.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама

Читайте також:

Ціни на пташине м'ясо в Одесі

Продавці кажуть, що головна причина зміни ціни — зростання вартості зерна. Корма дорожчають, а це одразу впливає на собівартість м’яса. Узимку додаються й витрати на опалення приміщень, електроенергію та догляд за птицею в холодний період. Продавчиня Олена зізнається, що піднімати ціни не хоче, але вибору майже немає.

"Коли зима — усе дорожче. Курка була 160-170 гривень, зараз уже 180-200 за кілограм", — каже вона.

За словами продавців, додатково на ціну впливають морози та логістика. Доставка м’яса в холодну пору року стає складнішою і дорожчою, що також закладається у кінцеву вартість.

Жанка додає, що через підвищення цін люди частіше обирають менші шматки або відмовляються від дорожчих позицій, замінюючи їх більш доступними.

Актуальні ціни на м’ясо птиці на ринку Черемушки

Куряче філе — 220 грн/кг

Курка домашня — 200 грн/кг

Курка бульйонна — 230 грн/кг

Курячі ляшки — 200 грн/кг

Качка — 220 грн/кг

Качине філе — 220 грн/кг

Продавці прогнозують, що ціни можуть залишатися на такому рівні до кінця зими, доки не знизяться витрати на утримання птиці та корми.

Нагадаємо, в Україні зберігається стабільний попит на авокадо тому експерти прогнозують його дорожчання до кінця зими 2026 року. Проте все залежатиме від логістики.

Також ми писали, що поки в Одесі овочі та фрукти дорожчають через негоду, молочна продукція на одеських базарах тримає стабільні ціни. Продавці запевняють, що після новорічних свят вартість сиру, сметани та масла не змінювалася.