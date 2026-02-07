Ціни в Одесі: скільки коштує м’ясо птиці на ринку

Зима б’є по гаманцю — в Одесі здорожчало м’ясо курки й качки
На ринку Черемушки в Одесі м’ясо птиці помітно подорожчало. Найбільше зросли ціни на курятину та качку — саме ті позиції, які одесити купують найчастіше.
Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.
Ціни на пташине м'ясо в Одесі
Продавці кажуть, що головна причина зміни ціни — зростання вартості зерна. Корма дорожчають, а це одразу впливає на собівартість м’яса. Узимку додаються й витрати на опалення приміщень, електроенергію та догляд за птицею в холодний період. Продавчиня Олена зізнається, що піднімати ціни не хоче, але вибору майже немає.
"Коли зима — усе дорожче. Курка була 160-170 гривень, зараз уже 180-200 за кілограм", — каже вона.
За словами продавців, додатково на ціну впливають морози та логістика. Доставка м’яса в холодну пору року стає складнішою і дорожчою, що також закладається у кінцеву вартість.
Жанка додає, що через підвищення цін люди частіше обирають менші шматки або відмовляються від дорожчих позицій, замінюючи їх більш доступними.
Актуальні ціни на м’ясо птиці на ринку Черемушки
- Куряче філе — 220 грн/кг
- Курка домашня — 200 грн/кг
- Курка бульйонна — 230 грн/кг
- Курячі ляшки — 200 грн/кг
- Качка — 220 грн/кг
- Качине філе — 220 грн/кг
Продавці прогнозують, що ціни можуть залишатися на такому рівні до кінця зими, доки не знизяться витрати на утримання птиці та корми.
