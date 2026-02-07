Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зима б’є по гаманцю — в Одесі здорожчало м’ясо курки й качки

Зима б’є по гаманцю — в Одесі здорожчало м’ясо курки й качки

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 15:42
Ціни в Одесі: скільки коштує м’ясо птиці на ринку
Люди на ринку у м'ясному ряді. Фото: Новини.LIVE

На ринку Черемушки в Одесі м’ясо птиці помітно подорожчало. Найбільше зросли ціни на курятину та качку — саме ті позиції, які одесити купують найчастіше. 

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама
Читайте також:

Ціни на пташине м'ясо в Одесі

Продавці кажуть, що головна причина зміни ціни — зростання вартості зерна. Корма дорожчають, а це одразу впливає на собівартість м’яса. Узимку додаються й витрати на опалення приміщень, електроенергію та догляд за птицею в холодний період. Продавчиня Олена зізнається, що піднімати ціни не хоче, але вибору майже немає.

"Коли зима — усе дорожче. Курка була 160-170 гривень, зараз уже 180-200 за кілограм", — каже вона.

За словами продавців, додатково на ціну впливають морози та логістика. Доставка м’яса в холодну пору року стає складнішою і дорожчою, що також закладається у кінцеву вартість.

Жанка додає, що через підвищення цін люди частіше обирають менші шматки або відмовляються від дорожчих позицій, замінюючи їх більш доступними.

Актуальні ціни на м’ясо птиці на ринку Черемушки

  • Куряче філе — 220 грн/кг
  • Курка домашня — 200 грн/кг
  • Курка бульйонна — 230 грн/кг
  • Курячі ляшки — 200 грн/кг
  • Качка — 220 грн/кг
  • Качине філе — 220 грн/кг

Продавці прогнозують, що ціни можуть залишатися на такому рівні до кінця зими, доки не знизяться витрати на утримання птиці та корми.

Нагадаємо, в Україні зберігається стабільний попит на авокадо тому експерти прогнозують його дорожчання до кінця зими 2026 року. Проте все залежатиме від логістики.

Також ми писали, що поки в Одесі овочі та фрукти дорожчають через негоду, молочна продукція на одеських базарах тримає стабільні ціни. Продавці запевняють, що після новорічних свят вартість сиру, сметани та масла не змінювалася.

Одеса ринок Одеська область м'ясо Новини Одеси ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації