Цены в Одессе: сколько стоит мясо птицы на рынке

На рынке Черемушки в Одессе мясо птицы заметно подорожало. Больше всего выросли цены на курятину и утку — именно те позиции, которые одесситы покупают чаще всего.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Цены на птичье мясо в Одессе

Продавцы говорят, что главная причина изменения цены — рост стоимости зерна. Корма дорожают, а это сразу влияет на себестоимость мяса. Зимой добавляются и расходы на отопление помещений, электроэнергию и уход за птицей в холодный период. Продавщица Елена признается, что поднимать цены не хочет, но выбора почти нет.

"Когда зима — все дороже. Курица была 160-170 гривен, сейчас уже 180-200 за килограмм", — говорит она.

По словам продавцов, дополнительно на цену влияют морозы и логистика. Доставка мяса в холодное время года становится сложнее и дороже, что также закладывается в конечную стоимость.

Жанка добавляет, что из-за повышения цен люди чаще выбирают меньшие куски или отказываются от более дорогих позиций, заменяя их более доступными.

Актуальные цены на мясо птицы на рынке Черемушки

Куриное филе — 220 грн/кг

Курица домашняя — 200 грн/кг

Курица бульонная — 230 грн/кг

Куриные ляжки — 200 грн/кг

Утка — 220 грн/кг

Утиное филе — 220 грн/кг

Продавцы прогнозируют, что цены могут оставаться на таком уровне до конца зимы, пока не снизятся расходы на содержание птицы и корма.

