Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Зима бьет по кошельку — в Одессе подорожало мясо курицы и утки

Зима бьет по кошельку — в Одессе подорожало мясо курицы и утки

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 15:42
Цены в Одессе: сколько стоит мясо птицы на рынке
Люди на рынке в мясном ряду. Фото: Новини.LIVE

На рынке Черемушки в Одессе мясо птицы заметно подорожало. Больше всего выросли цены на курятину и утку — именно те позиции, которые одесситы покупают чаще всего.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Реклама
Читайте также:

Цены на птичье мясо в Одессе

Продавцы говорят, что главная причина изменения цены — рост стоимости зерна. Корма дорожают, а это сразу влияет на себестоимость мяса. Зимой добавляются и расходы на отопление помещений, электроэнергию и уход за птицей в холодный период. Продавщица Елена признается, что поднимать цены не хочет, но выбора почти нет.

"Когда зима — все дороже. Курица была 160-170 гривен, сейчас уже 180-200 за килограмм", — говорит она.

По словам продавцов, дополнительно на цену влияют морозы и логистика. Доставка мяса в холодное время года становится сложнее и дороже, что также закладывается в конечную стоимость.

Жанка добавляет, что из-за повышения цен люди чаще выбирают меньшие куски или отказываются от более дорогих позиций, заменяя их более доступными.

Актуальные цены на мясо птицы на рынке Черемушки

  • Куриное филе — 220 грн/кг
  • Курица домашняя — 200 грн/кг
  • Курица бульонная — 230 грн/кг
  • Куриные ляжки — 200 грн/кг
  • Утка — 220 грн/кг
  • Утиное филе — 220 грн/кг

Продавцы прогнозируют, что цены могут оставаться на таком уровне до конца зимы, пока не снизятся расходы на содержание птицы и корма.

Напомним, в Украине сохраняется стабильный спрос на авокадо поэтому эксперты прогнозируют его подорожание до конца зимы 2026 года. Однако все будет зависеть от логистики.

Также мы писали, что пока в Одессе овощи и фрукты дорожают из-за непогоды, молочная продукция на одесских базарах держит стабильные цены. Продавцы уверяют, что после новогодних праздников стоимость творога, сметаны и масла не менялась.

Одесса рынок Одесская область мясо Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации