Актуальні ціни на Привозі в Одесі лютий 2026 - що подорожчало

Люди обираютт овочі. Фото: Новини.LIVE

Холод, складні погодні умови та дорожча логістика впливають на асортимент і формування цін. Частина продукції залишається доступною завдяки місцевим запасам, але тепличні овочі й імпортні товари помітно дорожчають. У холодний період витрати на вирощування, зберігання і транспортування значно зростають.

Журналісти Новини.LIVE побували на Привозі щоб дізнатися як ринок працює у морози та які ціни на продукти.

Реклама

Читайте також:

Овочі на Привозі

Продавці зазначають, що базові овочі залишаються відносно доступними, тоді як теплична продукція та імпорт значно дорожчі. Особливо це стосується огірків і помідорів, які потребують більше ресурсів для вирощування або транспортування. Частина товарів надходить із Туреччини, частина — від українських виробників, але навіть місцева продукція має високу собівартість. Водночас покупці намагаються обирати оптимальне співвідношення ціни й якості. Найбільший попит мають ті овочі, які є основою щоденного раціону. Саме вони формують основу зимового кошика.

"Є пекінська капуста, є білокачанна капуста. Пекінка йде у нас 40 гривень, білокачанка йде 35. Картошка-лимонка йде по 30 гривень. Огірки є з Турції і огірок є з Умані. Турція 220 гривень, Умань 240 гривень. Помідори також є, і на гілці дуже добрі", — розповідає продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів на "Привозі":

Капуста пекінська — 40 грн/кг

Капуста білокачанна — 35 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Огірки (Туреччина) — 220 грн/кг

Огірки (Умань) — 240 грн/кг

Помідори — 240 грн/кг

Помідори на гілці — 230 грн/кг

Огірки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Фруктові ряди взимку виглядають стабільніше, ніж овочеві. Основу асортименту становлять яблука українського виробництва, які залишаються найдоступнішими для покупців. Саме місцеві фрукти допомагають стримувати загальне зростання цін. Імпортні позиції, як-от гранати чи цитрусові, коштують дорожче через витрати на транспортування. Продавці кажуть: покупці найчастіше обирають перевірені сорти, які добре зберігаються і мають стабільну якість. Особливим попитом користуються класичні сорти яблук.

"Вінниця з наших садів. Це іменно наша Вінниця. Дивіться, Симиренка, яка дуже добра. Яблука теж всі йдуть — Фуджі, Чемпіон. Гарний розмір, порціонний", — говорить продавчиня Оксана.

Асортимент яблук на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів на "Привозі":

Гранат — 220 грн/кг

Мандарини (Сирія) — 100 грн/кг

Яблука Фуджі — 50 грн/кг

Яблука Чемпіон — 40 грн/кг

Яблука Симиренка — 40 грн/кг

Яблука Айдаред — 40 грн/кг

Звязка бананів на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на Привозі

М’ясний сегмент узимку залишається одним із найбільш стабільних. Свинина користується постійним попитом, адже входить до багатьох традиційних страв. Водночас покупці дедалі частіше звертають увагу на дешевші частини туші, щоб заощадити. Продавці пропонують альтернативи, які підходять для різних способів приготування. Попри загальне зростання витрат, ціни на м’ясо поки тримаються на відносно стабільному рівні. Саме універсальність продукту підтримує попит навіть у складний період.

"Шийка 240–250 гривень. Гарненька, зачищена. Кострець теж м’який, але менш жирний і дешевший. Якщо шашлик, запекти чи стушити — все можна зробити, він заміняє шейку", — пояснює продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на свинину. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса на "Привозі":

Ребра — 240–250 грн/кг

Ребериця — 230 грн/кг

Биток — 230–240 грн/кг

Філе — 250 грн/кг

Шийка — 240–250 грн/кг

Лопатка — 180–190 грн/кг

Напашина — 180 грн/кг

Голяшка — 90–100 грн/кг

Сало — 200–220 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Риба на Привозі

Рибні ряди на "Привозі" залишаються одними з найактивніших навіть узимку. Асортимент включає як доступні позиції, так і дорожчу рибу для святкового столу. Продавці зазначають, що логістика продовжує працювати стабільно, попри складні умови. Це дозволяє підтримувати широкий вибір і доступні ціни на окремі види риби. Покупці можуть знайти продукцію як для повсякденного харчування, так і для особливих випадків. Саме різноманіття допомагає рибному сегменту залишатися конкурентним.

"Поки ціни, як були, так і є. Логістика нормально працює. Рибу привозять регулярно, тому асортимент хороший", — говорить продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби на "Привозі"

Короп (великий) — 200 грн/кг

Короп (малий) — 120 грн/кг

Товстолобик — 80–150 грн/кг

Щука — 200 грн/кг

Судак — 350 грн/кг

Сом — 250 грн/кг

Риба на юшку — 100 грн/кг

Ікра — 450 грн/кг

Тюлька — 250–300 грн/кг

Риба на базарі. Фото: Новини.LIVE

Зимовий "Привоз" демонструє типову для холодного сезону картину: базові продукти залишаються відносно доступними, тоді як тепличні овочі, імпортні фрукти та окремі делікатеси дорожчають. Найбільше на ціни впливають витрати на вирощування, транспортування і зберігання. Попри це, ринок зберігає широкий асортимент і стабільну роботу.

Раніше ми писали, що на базарі "Черемушки" в Одесі стрімко дорожчає молочна продукція, та овочі. Ціни на помідори подекуди сягнули до 600 гривень за кілограм. А також, про те що на одеських ринках різко зросли ціни на овочі, передусім на місцеву тепличну продукцію. Українські огірки нині часто коштують в рази дорожче за імпортні.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася