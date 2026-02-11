Ціни на продукти на ринку Черемушки в Одесі: лютий 2026

Люди купують молочку. Фото: Новини.LIVE

Навіть у морозні дні одеський ринок "Черемушки" продовжує годувати містян свіжими продуктами. Хоча покупців зараз небагато, а ряди трохи порідшали, продавці залишаються на своїх місцях заради постійних клієнтів. А на прилавках завжди можна знайти перевірену домашню продукцію.

Журналісти Новини.LIVE відвідали ринок Черемушки в Одесі та дізналися ціни на молочні продукти.

Вартість молочки

Продавці зазначають, що вартість товарів намагаються не підвищувати, аби люди могли дозволити собі корисну їжу. На базар приходять переважно за домашнім сиром, свіжим молоком та бринзою, яку в Одесі люблять понад усе. Вибір молочки на рядах величезний: можна знайти як ніжну моцарелу чи фету, так і класичну овечу бринзу з бочки. Для тих, хто хоче заощадити, пропонують брати густі вершки — з них можна власноруч збити домашнє масло, що вийде трохи дешевше, ніж купувати готове.

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Бринза овеча бочкова — 350 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Сир жирний — 230–250 грн/кг

Сир середній — 150 грн/кг

Сир нежирний — 130 грн/кг

Масло вершкове — 550 грн/кг

Вершки — 400 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Сири на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Настрій покупців

Продавчиня Тетяна розповідає, що попри порожні ряди та складні часи, одесити не втрачають оптимізму. Вона закликає не боятися перевірок і сміливо приходити на ринок як покупцями, так і продавцями.

"Людей трошки мало, нас мало. Війна зробила свої корективи, але ми не здаємося. Будемо на позитиві — і все буде добре. Ми вас обіймемо та нагодуємо, бо люди хочуть їсти кожен день", — каже пані Тетяна.

Продавчиня Тутетяна про ціни. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня наголосила, що вся продукція проходить ретельну перевірку, тому за безпеку одеських делікатесів можна не хвилюватися. Торгівля продовжується, адже, як кажуть самі продавці, життя не зупинити.

