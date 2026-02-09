Ціни на фрукти на базарі Черемушки в Одесі

Жінка купує фрукти. Фото: Новини.LIVE

Фруктові ряди на одеському базарі Черемушки взимку майже повністю залежать від імпорту. Саме закордонні поставки формують асортимент і ціни. Вартість фруктів зростає через багато факторів. Попри це, одесити продовжують купувати фрукти, але дедалі частіше обирають найдоступніші позиції.

Про це та які ціни на ринку Черемушки в Одесі журналістам Новини.LIVE розповіли продавці.

Ціни на базарі

На прилавках базару Черемушки зараз переважають фрукти з Іспанії, Туреччини, Ізраїлю та Сирії. Продавці кажуть, що ціна взимку — це насамперед логістика й витрати на доставку. Коли шлях товару ускладнюється, його вартість одразу зростає. Покупці це відчувають, тому беруть менше.

Вартість фруктів:

Апельсини (Іспанія) — 180 грн/кг

Банани — 120 грн/кг

Мандарини (Ізраїль) — 250 грн/кг

Мандарини (Іспанія) — 200 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг

Лимони (Іспанія) — 160 грн/кг

Ківі — 180 грн/кг

Гранати (Сирія) — 200 грн/кг

Груші — 130 грн/кг

Яблука — 50–70 грн/кг

Яблука на базарі. Фото: Новини.LIVE

Попит та проблеми з логістикою

Попит, за словами продавців, тримається на фруктах, які можуть довго зберігатися. Саме тому люди частіше беруть яблука, банани та мандарини. Навіть за високих цін базар не порожніє, адже для багатьох це місце, де можна отримати пораду і купити рівно стільки, скільки потрібно.

Мандарини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Лариса пояснює, що у вартість фруктів закладені не лише імпорт і сезонність. Велику роль відіграють витрати на пальне, генератори, оплату праці та доставку, черги на кордонах і затримки через тривоги. За її словами, покупців на ринку менше не стає, змінюються лише обсяги покупок.

"Ви ж розумієте, якщо в них проблеми, вони, як і ми, працюють на генераторах. Пальне дороге, машини коштують грошей, людям треба платити. Але люди все одно ходять на базар, бо тут пояснять, покажуть і допоможуть вибрати те, що потрібно", — розповіла продавчиня.

Продавчиня Лариса про попит. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що місцеві овочі на одеських базарах дорожчі за імпортні. Найпомітніше це відчутно на тепличній продукції українського виробництва. Місцеві продукти при таких умовах фактично "не виживають".

Також ми писали про те, що в Одесі на ринках здорочало м'ясо курки та качки. головна причина зміни ціни — зростання вартості зерна. Корма дорожчають, а це одразу впливає на собівартість м’яса.