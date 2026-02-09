Видео
Видео

Главная Одесса Цены бьют по кошельку — фрукты на рынке Черемушки в Одессе

Цены бьют по кошельку — фрукты на рынке Черемушки в Одессе

Дата публикации 9 февраля 2026 17:47
Цены на фрукты на базаре Черемушки в Одессе
Женщина покупает фрукты. Фото: Новини.LIVE

Фруктовые ряды на одесском базаре Черемушки зимой почти полностью зависят от импорта. Именно зарубежные поставки формируют ассортимент и цены. Стоимость фруктов растет из-за многих факторов. Несмотря на это, одесситы продолжают покупать фрукты, но все чаще выбирают самые доступные позиции.

Об этом и какие цены на рынке Черемушки в Одессе журналистам Новини.LIVE рассказали продавцы.

Читайте также:

Цены на базаре

На прилавках базара Черемушки сейчас преобладают фрукты из Испании, Турции, Израиля и Сирии. Продавцы говорят, что цена зимой — это прежде всего логистика и расходы на доставку. Когда путь товара усложняется, его стоимость сразу возрастает. Покупатели это чувствуют, поэтому берут меньше.

Стоимость фруктов:

  • Апельсины (Испания) — 180 грн/кг
  • Бананы — 120 грн/кг
  • Мандарины (Израиль) — 250 грн/кг
  • Мандарины (Испания) — 200 грн/кг
  • Мандарины (Турция) — 120 грн/кг
  • Лимоны (Испания) — 160 грн/кг
  • Киви — 180 грн/кг
  • Гранаты (Сирия) — 200 грн/кг
  • Груши — 130 грн/кг
  • Яблоки — 50-70 грн/кг
Ціни на фрукти на Черемушках в Одесі
Яблоки на базаре. Фото: Новини.LIVE

Спрос и проблемы с логистикой

Спрос, по словам продавцов, держится на фруктах, которые могут долго храниться. Именно поэтому люди чаще берут яблоки, бананы и мандарины. Даже при высоких ценах базар не пустеет, ведь для многих это место, где можно получить совет и купить ровно столько, сколько нужно.

Скільки коштують фрукти в Одесі
Мандарины на прилавке. Фото: Новости.LIVE

Продавщица Лариса объясняет, что в стоимость фруктов заложены не только импорт и сезонность. Большую роль играют расходы на топливо, генераторы, оплату труда и доставку, очереди на границах и задержки из-за тревог. По ее словам, покупателей на рынке меньше не становится, меняются лишь объемы покупок.

"Вы же понимаете, если у них проблемы, они, как и мы, работают на генераторах. Топливо дорогое, машины стоят денег, людям надо платить. Но люди все равно ходят на базар, потому что здесь объяснят, покажут и помогут выбрать то, что нужно", — рассказала продавщица.

Ціни на фрукти на Черемушках в Одесі
Продавщица Лариса о спросе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что местные овощи на одесских базарах дороже импортных. Заметнее всего это ощутимо на тепличной продукции украинского производства. Местные продукты при таких условиях фактически "не выживают".

Также мы писали о том, что в Одессе на рынках подорожало мясо курицы и утки. главная причина изменения цены — рост стоимости зерна. Корма дорожают, а это сразу влияет на себестоимость мяса.

Одесса фрукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
