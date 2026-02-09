Цены на фрукты на базаре Черемушки в Одессе

Цены бьют по кошельку — фрукты на рынке Черемушки в Одессе
Фруктовые ряды на одесском базаре Черемушки зимой почти полностью зависят от импорта. Именно зарубежные поставки формируют ассортимент и цены. Стоимость фруктов растет из-за многих факторов. Несмотря на это, одесситы продолжают покупать фрукты, но все чаще выбирают самые доступные позиции.
Об этом и какие цены на рынке Черемушки в Одессе журналистам Новини.LIVE рассказали продавцы.
Цены на базаре
На прилавках базара Черемушки сейчас преобладают фрукты из Испании, Турции, Израиля и Сирии. Продавцы говорят, что цена зимой — это прежде всего логистика и расходы на доставку. Когда путь товара усложняется, его стоимость сразу возрастает. Покупатели это чувствуют, поэтому берут меньше.
Стоимость фруктов:
- Апельсины (Испания) — 180 грн/кг
- Бананы — 120 грн/кг
- Мандарины (Израиль) — 250 грн/кг
- Мандарины (Испания) — 200 грн/кг
- Мандарины (Турция) — 120 грн/кг
- Лимоны (Испания) — 160 грн/кг
- Киви — 180 грн/кг
- Гранаты (Сирия) — 200 грн/кг
- Груши — 130 грн/кг
- Яблоки — 50-70 грн/кг
Спрос и проблемы с логистикой
Спрос, по словам продавцов, держится на фруктах, которые могут долго храниться. Именно поэтому люди чаще берут яблоки, бананы и мандарины. Даже при высоких ценах базар не пустеет, ведь для многих это место, где можно получить совет и купить ровно столько, сколько нужно.
Продавщица Лариса объясняет, что в стоимость фруктов заложены не только импорт и сезонность. Большую роль играют расходы на топливо, генераторы, оплату труда и доставку, очереди на границах и задержки из-за тревог. По ее словам, покупателей на рынке меньше не становится, меняются лишь объемы покупок.
"Вы же понимаете, если у них проблемы, они, как и мы, работают на генераторах. Топливо дорогое, машины стоят денег, людям надо платить. Но люди все равно ходят на базар, потому что здесь объяснят, покажут и помогут выбрать то, что нужно", — рассказала продавщица.
Напомним, мы сообщали о том, что местные овощи на одесских базарах дороже импортных. Заметнее всего это ощутимо на тепличной продукции украинского производства. Местные продукты при таких условиях фактически "не выживают".
Также мы писали о том, что в Одессе на рынках подорожало мясо курицы и утки. главная причина изменения цены — рост стоимости зерна. Корма дорожают, а это сразу влияет на себестоимость мяса.
