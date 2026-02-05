В Одессе дорожают фрукты: какие цены: какие цены

Люди покупают фрукты на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе цены на фрукты выросли, однако незначительно. Продавцы объясняют это сложной логистикой после морозов и проблемами с доставкой. Больше всего это ощутимо на импортных фруктах и ягодах. Покупатели стали внимательнее считать деньги и чаще выбирают сезонные варианты.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Подорожание фруктов

Продавцы говорят, что массового подорожания нет — речь идет о нескольких гривнах на килограмм. Самыми дорогими остаются ягоды и экзотика, которые трудно и дорого завозить во время морозов.

"Немножко все подорожало из-за дорог. Это не критично — плюс-минус пять гривен на килограмм. Думаю, еще неделю — и все наладится", — рассказывает продавец Ирина.

Продавщица Ирина о ценах. Фото: Новини.LIVE

Из-за гололеда людей на рынке было немного, но сейчас покупатели постепенно возвращаются. Продавцы надеются, что с улучшением погоды поставки стабилизируются и цены больше не будут расти.

Экзотика на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты:

Мандарины — от 100 грн/кг

Мандарины Айхан — 130 грн/кг

Мандарины (Испания) — 150 грн/кг

Апельсины (Испания) — 170 грн/кг

Апельсины (Турция) — 140 грн/кг

Хурма — 120-150 грн/кг

Шарон — 200-300 грн/кг

Груши (Винница) — 100-150 грн/кг

Гранаты — 150-200 грн/кг

Голубика — 900 грн/кг

Малина — 220 грн/лоток (125 г)

Черешня — 1500-1800 грн/кг

Питахайя — 300 грн/шт

Манго — 350 грн/шт

Авокадо Хасс — 100 грн/шт

Беби-ананасы — 200 грн/шт

Помело — 100 грн/кг

Гибрид апельсина с гранатом — 130 грн/кг

Клюква — 120 грн/банка

Ягоды на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одинаковых позициях в магазинах и на рынке разница в цене заметна. Бананы в супермаркетах стоят около 64 грн/кг, тогда как на Новом базаре — 90 грн/кг. Белый виноград в супермаркетах продают по 150 грн/кг, розовый — по 249 грн/кг, на рынке же белый виноград без косточки стоит 400 грн/кг, а розовый — 250 грн/кг. Клубника в супермаркетах значительно дешевле — около 369 грн/кг, тогда как на рынке за нее просят 700 грн/кг. Киви в торговых сетях продают в среднем по 154 грн/кг, тогда как на Новом базаре — около 150 грн/кг. Лимоны в супермаркетах стоят примерно 134 грн/кг, а на рынке — около 150 грн/кг.

