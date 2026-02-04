Мед на Новом базаре в Одессе: цены и причины дефицита

Мужчина покупает мед. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе в этом сезоне ощутимый дефицит меда. Из-за неудачного урожая и сложных условий для пчеловодов продукции стало значительно меньше. Это сразу сказалось на ценах — они выросли в несколько раз. Покупатели признаются, что берут меньше, но полностью от меда не отказываются.

Журналисты Новини.LIVE посетили Новый рынок в Одессе и узнали причины дефицита меда и какие сейчас цены.

Причины дефицита

Продавцы говорят, что прошлый сезон был одним из худших за последние годы. Весной вымерзла акация, а летом ситуацию усугубила сильная засуха. Также рынок потерял значительную часть меда из традиционных регионов поставки — Херсонщины, части Запорожской и Днепропетровской областей.

"Этот сезон был крайне неудачный. Сначала померзла акация, а потом ударила сильная засуха. Меда в Украине сейчас очень мало, поэтому и цены выросли в три-четыре раза", — рассказала продавец Елена.

Продавщица Елена рассказала о ценах. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, если несколько лет назад оптовая цена меда держалась на уровне около 40 гривен за килограмм, то сейчас она стартует от 120 гривен, а некоторые сорта почти исчезли из продажи. Несмотря на это, постоянные покупатели все равно приходят.

"Кто брал мед раньше, тот берет и сейчас. Меньше, но берет — потому что это о здоровье, особенно зимой", — говорит продавщица.

Мед на прилавке. Фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на Новом базаре:

акациевый мед — 350 грн / 0,5 л

липовый мед — 300 грн/0,5 л

цветочный мед — 150 грн/0,5 л

цветочный мед — 300 грн/1 л

гречишный мед — 300 грн / 0,5 л

перга — 350 грн / 100 г

пыльца — 60 грн/100 г

Продавцы отмечают, что снижение цен в ближайшее время не ожидается, ведь запасы ограничены, а новый сезон еще далеко.

