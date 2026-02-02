Цены на экзотические фрукты и ягоды в Одессе: февраль 2026 года

Шокирующая экзотика — цены в одесских магазинах
Пока на улице царит зима, полки одесских супермаркетов заполняет настоящая тропическая экзотика. Рядом с обычными яблоками и апельсинами продают плоды из самых отдаленных уголков мира. Цены на такие деликатесы иногда шокируют. Одесситам предлагают все — от спелых манго до арбузов в феврале.
Журналисты Новини.LIVE посетили одесские супермаркеты и узнали, какие экзотические фрукты продают в феврале и сколько они стоят.
Кокосы, ананасы и манго
Самый дешевый вариант экзотики сейчас обычный кокос, который стоит 39 грн за штуку. Питьевые орехи из Таиланда и Вьетнама дороже: от 119 до 144 грн. Ананас целый плод премиум-качества стоит 219 грн. Нарезка кусочками стоит 64 грн за 150 г или 259 грн за 500 г. Манго сорт "элит" продают по 119 грн за штуку, а крупные плоды "экстра" — по 299 грн.
Редкие плоды
Для тех, кто ищет специфические вкусы, привезли мангустан по 699 грн/кг и карамболу по 499 грн/кг. Красная питахайя стоит в среднем 550 грн за килограмм. Также можно найти китайскую грушу за 189 грн/кг.
Бахчевые в магазинах
Несмотря на зиму, в продаже в Одессе есть бахчевые культуры. Дыни и арбузы уже не удивляют горожан на прилавках. Да и цены на них не заоблачно большие. Медовая сейчас дыня стоит 154 грн/кг, а арбуз — 90 грн/кг.
Ягоды и виноград
Выбор ягод тоже большой, но стоимость высокая. В частности клубника стоит 369 грн/кг. А голубика — 169 грн за маленькую пачку (125 г) или 384 грн за полкилограмма. Также в продаже есть виноград белый без косточки стоит 149 грн за 500 г, а розовый — 249 грн/кг. Киви Gold — от 280 до 359 грн/кг.
