Главная Одесса Шокирующая экзотика — цены в одесских магазинах

Шокирующая экзотика — цены в одесских магазинах

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 17:41
Цены на экзотические фрукты и ягоды в Одессе: февраль 2026 года
Прилавок с фруктами в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пока на улице царит зима, полки одесских супермаркетов заполняет настоящая тропическая экзотика. Рядом с обычными яблоками и апельсинами продают плоды из самых отдаленных уголков мира. Цены на такие деликатесы иногда шокируют. Одесситам предлагают все — от спелых манго до арбузов в феврале.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесские супермаркеты и узнали, какие экзотические фрукты продают в феврале и сколько они стоят.

Кокосы, ананасы и манго

Самый дешевый вариант экзотики сейчас обычный кокос, который стоит 39 грн за штуку. Питьевые орехи из Таиланда и Вьетнама дороже: от 119 до 144 грн. Ананас целый плод премиум-качества стоит 219 грн. Нарезка кусочками стоит 64 грн за 150 г или 259 грн за 500 г. Манго сорт "элит" продают по 119 грн за штуку, а крупные плоды "экстра" — по 299 грн.

Ціни на екзотику в Одесі
Кокос в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують екзотичні фрукти в Одесі
Ананасы в ящике. Фото: Новини.LIVE
Екзотичні фрукти в Одесі: які ціни
Манго в корзине. Фото: Новини.LIVE

Редкие плоды

Для тех, кто ищет специфические вкусы, привезли мангустан по 699 грн/кг и карамболу по 499 грн/кг. Красная питахайя стоит в среднем 550 грн за килограмм. Также можно найти китайскую грушу за 189 грн/кг.

Ціни на екзотику в Одесі
Мангустан на прилавке. Фото: Новини.LIVE
Екзотичні фрукти в Одесі: які ціни
Карамбола в продаже. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують екзотичні фрукти в Одесі
Питахайя и китайская груша. Фото: Новини.LIVE

Бахчевые в магазинах

Несмотря на зиму, в продаже в Одессе есть бахчевые культуры. Дыни и арбузы уже не удивляют горожан на прилавках. Да и цены на них не заоблачно большие. Медовая сейчас дыня стоит 154 грн/кг, а арбуз — 90 грн/кг.

Баштанні в Одесі: ціни
Дыня и арбуз в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Ягоды и виноград

Выбор ягод тоже большой, но стоимость высокая. В частности клубника стоит 369 грн/кг. А голубика — 169 грн за маленькую пачку (125 г) или 384 грн за полкилограмма. Также в продаже есть виноград белый без косточки стоит 149 грн за 500 г, а розовый — 249 грн/кг. Киви Gold — от 280 до 359 грн/кг.

Екзотичні фрукти в Одесі: які ціни
Ягоды в холодильнике. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують екзотичні фрукти в Одесі
Виноград в пакетах. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что на одесских базарах подорожали овощи. Также мы писали, сколько стоят молочные продукты в Одессе.

Одесса фрукты Одесская область Новости Одессы цены супермаркет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
