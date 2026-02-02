Ціни на екзотичні фрукти та ягоди в Одесі: лютий 2026

Прилавок з фруктами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Поки на вулиці панує зима, полиці одеських супермаркетів заповнює справжня тропічна екзотика. Поруч зі звичайними яблуками та апельсинами продають плоди з найвіддаленіших куточків світу. Ціни на такі делікатеси іноді шокують. Одеситам пропонують усе — від стиглих манго до кавунів у лютому.

Журналісти Новини.LIVE відвідали одеські супермаркети та дізналися, які екзотичні фрукти продають у лютому та скільки вони коштують.

Кокоси, ананаси та манго

Найдешевший варіант екзотики зараз звичайний кокос, який коштує 39 грн за штуку. Питні горіхи з Таїланду та В’єтнаму дорожчі: від 119 до 144 грн. Ананас цілий плід преміум-якості коштує 219 грн. Нарізка шматочками вартує 64 грн за 150 г або 259 грн за 500 г. Манго сорт "еліт" продають по 119 грн за штуку, а великі плоди "екстра" — по 299 грн.

Кокос в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ананаси в ящику. Фото: Новини.LIVE

Манго в корзині. Фото: Новини.LIVE

Рідкісні плоди

Для тих, хто шукає специфічні смаки, привезли мангустан по 699 грн/кг та карамболу по 499 грн/кг. Червона пітахайя коштує в середньому 550 грн за кілограм. Також можна знайти китайську грушу за 189 грн/кг.

Мангустан на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Карамбола в продажу. Фото: Новини.LIVE

Пітахайя та китайська груша. Фото: Новини.LIVE

Баштанні в магазинах

Незважаючи на зиму, у продажу в Одесі є баштанні культури. Дині та кавуни вже не дивують містян на прилавках. Та й ціни на них не захмарно великі. Медова зараз диня коштує 154 грн/кг, а кавун — 90 грн/кг.

Диня та кавун в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ягоди та виноград

Вибір ягід теж великий, але вартість висока. Зокрема полуниця коштує 369 грн/кг. А лохина — 169 грн за маленьку пачку (125 г) або 384 грн за пів кілограма. Також у продажу є виноград білий без кісточки коштує 149 грн за 500 г, а рожевий — 249 грн/кг. Ківі Gold — від 280 до 359 грн/кг.

Ягоди в холодильнику. Фото: Новини.LIVE

Виноград в пакетах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на одеських базарах подорожчали овочі. Також ми писали про те, скільки коштують молочні продукти в Одесі.