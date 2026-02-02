Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Шокуюча екзотика — ціни в одеських магазинах

Шокуюча екзотика — ціни в одеських магазинах

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:41
Ціни на екзотичні фрукти та ягоди в Одесі: лютий 2026
Прилавок з фруктами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Поки на вулиці панує зима, полиці одеських супермаркетів заповнює справжня тропічна екзотика. Поруч зі звичайними яблуками та апельсинами продають плоди з найвіддаленіших куточків світу. Ціни на такі делікатеси іноді шокують. Одеситам пропонують усе — від стиглих манго до кавунів у лютому.

Журналісти Новини.LIVE відвідали одеські супермаркети та дізналися, які екзотичні фрукти продають у лютому та скільки вони коштують.

Реклама
Читайте також:

Кокоси, ананаси та манго

Найдешевший варіант екзотики зараз звичайний кокос, який коштує 39 грн за штуку. Питні горіхи з Таїланду та В’єтнаму дорожчі: від 119 до 144 грн. Ананас цілий плід преміум-якості коштує 219 грн. Нарізка шматочками вартує 64 грн за 150 г або 259 грн за 500 г. Манго сорт "еліт" продають по 119 грн за штуку, а великі плоди "екстра" — по 299 грн.

Ціни на екзотику в Одесі
Кокос в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують екзотичні фрукти в Одесі
Ананаси в ящику. Фото: Новини.LIVE
Екзотичні фрукти в Одесі: які ціни
Манго в корзині. Фото: Новини.LIVE

Рідкісні плоди

Для тих, хто шукає специфічні смаки, привезли мангустан по 699 грн/кг та карамболу по 499 грн/кг. Червона пітахайя коштує в середньому 550 грн за кілограм. Також можна знайти китайську грушу за 189 грн/кг.

Ціни на екзотику в Одесі
Мангустан на прилавку. Фото: Новини.LIVE
Екзотичні фрукти в Одесі: які ціни
Карамбола в продажу. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують екзотичні фрукти в Одесі
Пітахайя та китайська груша. Фото: Новини.LIVE

Баштанні в магазинах

Незважаючи на зиму, у продажу в Одесі є баштанні культури. Дині та кавуни вже не дивують містян на прилавках. Та й ціни на них не захмарно великі. Медова зараз диня коштує 154 грн/кг, а кавун — 90 грн/кг.

Баштанні в Одесі: ціни
Диня та кавун в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ягоди та виноград

Вибір ягід теж великий, але вартість висока. Зокрема полуниця коштує 369 грн/кг. А лохина — 169 грн за маленьку пачку (125 г) або 384 грн за пів кілограма. Також у продажу є виноград білий без кісточки коштує 149 грн за 500 г, а рожевий — 249 грн/кг. Ківі Gold — від 280 до 359 грн/кг.

Екзотичні фрукти в Одесі: які ціни
Ягоди в холодильнику. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують екзотичні фрукти в Одесі
Виноград в пакетах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на одеських базарах подорожчали овочі. Також ми писали про те, скільки коштують молочні продукти в Одесі.

Одеса фрукти Одеська область Новини Одеси ціни супермаркет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації