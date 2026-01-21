Ціни на фрукти на Київському базарі в Одесі

Люди купують фрукти на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фруктові ряди на Київському базарі в Одесі цієї зими виглядають яскраво та різноманітно. Переважають імпортні цитрусові й українські яблука нового врожаю. Продавці кажуть, що через зміну логістики частина фруктів, які мали йти на експорт, залишилася в Україні.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Різноманіття фруктів

На Київському базарі в Одесі зараз активно торгують фруктами. Асортимент значно ширший, ніж овочевий. На прилавках мандарини з різних країн, апельсини, гранати та яблука кількох сортів. Продавці кажуть, що через зміну логістики українські яблука, які мали йти на експорт, залишилися на внутрішньому ринку.

"Ми працюємо, камін працює, товар не морожений. Ціни приємні, все дуже смачне. Яблука наші, українські яблука, які мали йти на експорт, але залишилися тут і тепер радують покупців смаком", — розповіла прожавчиня Діна.

Продавчиня Діна на базарі. Фото: Новини.LIVE

Покупці звертають увагу не лише на ціну, а й на смак і якість. Узимку найбільше купують ті фрукти, які можуть довше лежати без втрати вигляду та смакових властивостей. Саме тому стабільний попит мають яблука, гранати й мандарини. Продавці запевняють, що фрукти добре зберігаються, попри морози, а торгівля не припиняється.

Вартість фруктів

За словами продавців, ціни на фрукти тримаються стабільними. Вибір широкий, що дозволяє підібрати варіант на будь-який смак і гаманець.

Яблука на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни:

Гранат (Сирія) — 200 грн/кг

Гранат (Туреччина) — 180 грн/кг

Мандарини (ПАР) — 150 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг

Мандарини (Іспанія) — 170 грн/кг

Апельсини — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Ківі gold — 430 грн/кг

Яблука "Голден" — 50 грн/кг

Яблука "Фуджі" — 60 грн/кг

Яблука "Гала" — 60 грн/кг

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на м'ясо на одеському ринку. Також ми писали про те, скільки коштують овочі на базарі в Одесі.