Ціни на м’ясо на Київському базарі в Одесі

На Київському базарі в Одесі м’ясо й надалі залишається недешевим товаром. Продавці кажуть, що зниження цін немає, але й різкого подорожчання поки не спостерігають. Покупці поводяться обережно та беруть м’ясо невеликими порціями. Запасатися продуктами люди не поспішають.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку Одеси та дізналися актуальні ціни на м'ясо.

Попит на ринку

М’ясний ряд на Київському базарі працює у звичному режимі без напливу покупців. За словами продавців, люди частіше купують м’ясо "на сьогодні", зважаючи на перебої зі світлом і загальну економію. На прилавках переважно домашня свинина, яка коштує дорожче за фермерську, але має стабільний попит.

"Беруть потрошки — кому один биточок, кому маленький чалагач. Хто як може, по своїх грошах", — розповіла продавчиня Світлана.

Водночас продавці намагаються підлаштовуватися під покупців. М'ясо продають будь-якими порціями. Адже не всім по кинешні нинішні ціни.

"Нема потреби брати багато. Приготували, з’їли — і все. Ми всіх розуміємо й завжди знаходимо золоту середину", — додає Світлана.

Актуальні ціні на м'ясо

За словами продавчині, нинішній рівень цін тримається вже певний час без різких змін. Подальша вартість залежатиме від закупівельної ціни живої ваги.

Ціни на м’ясо та сало:

сало — 100–280 грн/кг;

свинячі шкури — 50 грн/кг;

підчеревина — 260–270 грн/кг;

краї свинячі — 250 грн/кг;

лопатка — 250 грн/кг;

свинина — 260–270 грн/кг;

шия з філе — 350 грн/кг;

чалагач — 300 грн/кг;

галяшки — 130 грн/кг.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують овочі на Київському базарі Одеси. Також ми писали про те, скільки треба заплатити за яблука на одеському ринку.