Ціни на яблука на ринку «Черемушки» в Одесі

Як змінилася ціна яблук на одеському ринку — який попит
Фруктові ряди на ринку "Черемушки" нині виглядають стримано — без яскравих викладок і великих запасів. Основний товар — яблука з холодильного зберігання. Продавці кажуть, що вони добре збереглися й залишаються солодкими та соковитими. Саме яблука зараз найчастіше купують одесити.
Журналісти Новини.LIVE сходили на ринок "Черемушки" в Одесі та дізналися ціни на яблука.
Сезон яблук
На ринку "Черемушки" нині переважають яблука різних сортів і розмірів. За словами продавців, це плоди з холодильників. Саме тому вони щільні, хрумкі та не втратили смаку.
"Це все яблучко з холодильника. Воно хрустяще, соковите і плотне. Можна сказати, солодке", — розповідає продавець Анатолій.
Яка вартість
Ціни залежать від сорту та якості. Домашні великі яблука зберігання коштують 25–45 гривень за кілограм. Дрібні продають по 25–30 гривень. Яблука першого, вищого сорту — від 60 гривень за кілограм. За словами продавця, більшість яблук привезли з Вінницької області. "
Яблучко з Вінниці. Воно з холодильника — завжди було дорожче, але й цінується більше", — каже він.
Продавці не виключають, що навесні яблука можуть подорожчати. Адже до того часу запаси можуть закінчуватися.
