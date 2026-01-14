Ціни на яблука на ринку «Черемушки» в Одесі

Прилавок з яблуками. Фото: Новини.LIVE

Фруктові ряди на ринку "Черемушки" нині виглядають стримано — без яскравих викладок і великих запасів. Основний товар — яблука з холодильного зберігання. Продавці кажуть, що вони добре збереглися й залишаються солодкими та соковитими. Саме яблука зараз найчастіше купують одесити.

Журналісти Новини.LIVE сходили на ринок "Черемушки" в Одесі та дізналися ціни на яблука.

Сезон яблук

На ринку "Черемушки" нині переважають яблука різних сортів і розмірів. За словами продавців, це плоди з холодильників. Саме тому вони щільні, хрумкі та не втратили смаку.

"Це все яблучко з холодильника. Воно хрустяще, соковите і плотне. Можна сказати, солодке", — розповідає продавець Анатолій.

Продавець Анатолій про сезон яблук. Фото: Новини.LIVE

Яка вартість

Ціни залежать від сорту та якості. Домашні великі яблука зберігання коштують 25–45 гривень за кілограм. Дрібні продають по 25–30 гривень. Яблука першого, вищого сорту — від 60 гривень за кілограм. За словами продавця, більшість яблук привезли з Вінницької області. "

Яблучко з Вінниці. Воно з холодильника — завжди було дорожче, але й цінується більше", — каже він.

Яблука на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Продавці не виключають, що навесні яблука можуть подорожчати. Адже до того часу запаси можуть закінчуватися.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують овочі на ринку в Одесі. Також ми писали, що після свят подешевшало м'ясо на одеському базарі.