Головна Одеса Вартість овочів на одеському ринку — що зросло в ціні

Вартість овочів на одеському ринку — що зросло в ціні

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 18:33
Ціни на овочі в Одесі після свят: що відбувається на ринку
Чоловік купує овочі. Фото: Новини.LIVE

Після новорічних свят одеські ринки поступово повертаються до звичного ритму. На базарі "Черемушки" людей менше, ніж у грудні, але з прилавків не зникли базові овочі. Продавці кажуть, що різких стрибків цін наразі немає. Водночас ситуація залежить від морозів, умов зберігання та перебоїв зі світлом.

Журналісти Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на овочі на ринку в Одесі.

Читайте також:

Сезонні ризики

На ринку панує стримана атмосфера без святкового ажіотажу. Асортимент переважно складається з української продукції, частина овочів — із теплиць або зі сховищ. Продавці звертають увагу, що найбільш уразливими до подорожчання залишаються броколі та цвітна капуста. Саме ці позиції потребують холодильників і стабільного живлення.

"Поки що все стабільно: як є, так і є. Якщо й буде підвищення, то на броколі та цвітну. Поки вони з теплиць. А далі піде з холодильників, на генераторах довго не протягне, тому воно буде трошки дорожче", — розповіла продавчиня Світлана.

Ціни на овочі в Одесі
Продавчиня Світлана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують овочі

Ціни на базові овочі після свят залишаються відносно рівними. Покупці можуть знайти як імпортні позиції, так і продукцію з Одещини, зокрема півдня області. За словами продавців, подальша динаміка залежатиме від погоди та витрат на зберігання.

Ціни на овочі в Одесі
Овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів: 

  • Броколі — 120 грн/кг 
  • Броколі (дрібніша) — 70 грн/кг 
  • Капуста пекінська — 30 грн/кг
  • Селера — 60 грн/кг
  • Капуста молода (на голубці) — 35–40 грн/кг 
  • Капуста на засолку — 20 грн/кг
  • Капуста фіолетова — 30 грн/кг 
  • Морква — 25 грн/кг 
  • Буряк — 25 грн/кг 
  • Картопля — 23 грн/кг 
  • Цибуля — 20 грн/кг

Нагадаємо, ми повідомляли, що після свят в Одесі подешевшало м'ясо. Також ми писали про те, скільки коштує нині молочка та що купують найчастіше.

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
