Цены на овощи в Одессе после праздников: что происходит на рынке

Мужчина покупает овощи. Фото: Новини.LIVE

После новогодних праздников одесские рынки постепенно возвращаются к привычному ритму. На базаре "Черемушки" людей меньше, чем в декабре, но с прилавков не исчезли базовые овощи. Продавцы говорят, что резких скачков цен пока нет. В то же время ситуация зависит от морозов, условий хранения и перебоев со светом.

Журналисты Новини.LIVE узнали актуальные цены на овощи на рынке в Одессе.

Реклама

Читайте также:

Сезонные риски

На рынке царит сдержанная атмосфера без праздничного ажиотажа. Ассортимент преимущественно состоит из украинской продукции, часть овощей — из теплиц или из хранилищ. Продавцы обращают внимание, что наиболее уязвимыми к подорожанию остаются брокколи и цветная капуста. Именно эти позиции нуждаются в холодильниках и стабильном питании.

"Пока все стабильно: как есть, так и есть. Если и будет повышение, то на брокколи и цветную. Пока они из теплиц. А дальше пойдет из холодильников, на генераторах долго не протянет, поэтому оно будет немножко дороже", — рассказала продавец Светлана.

Продавщица Светлана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят овощи

Цены на базовые овощи после праздников остаются относительно ровными. Покупатели могут найти как импортные позиции, так и продукцию из Одесчины, в частности юга области. По словам продавцов, дальнейшая динамика будет зависеть от погоды и затрат на хранение.

Овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Брокколи — 120 грн/кг

Брокколи (более мелкая) — 70 грн/кг

Капуста пекинская — 30 грн/кг

Сельдерей — 60 грн/кг

Капуста молодая (на голубцы) — 35-40 грн/кг

Капуста на засолку — 20 грн/кг

Капуста фиолетовая — 30 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Картофель — 23 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Напомним, мы сообщали, что после праздников в Одессе подешевело мясо. Также мы писали о том, сколько стоит сейчас молочка и что покупают чаще всего.