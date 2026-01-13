Цены на овощи в Одессе после праздников: что происходит на рынке

Стоимость овощей на одесском рынке — что выросло в цене
После новогодних праздников одесские рынки постепенно возвращаются к привычному ритму. На базаре "Черемушки" людей меньше, чем в декабре, но с прилавков не исчезли базовые овощи. Продавцы говорят, что резких скачков цен пока нет. В то же время ситуация зависит от морозов, условий хранения и перебоев со светом.
Журналисты Новини.LIVE узнали актуальные цены на овощи на рынке в Одессе.
Сезонные риски
На рынке царит сдержанная атмосфера без праздничного ажиотажа. Ассортимент преимущественно состоит из украинской продукции, часть овощей — из теплиц или из хранилищ. Продавцы обращают внимание, что наиболее уязвимыми к подорожанию остаются брокколи и цветная капуста. Именно эти позиции нуждаются в холодильниках и стабильном питании.
"Пока все стабильно: как есть, так и есть. Если и будет повышение, то на брокколи и цветную. Пока они из теплиц. А дальше пойдет из холодильников, на генераторах долго не протянет, поэтому оно будет немножко дороже", — рассказала продавец Светлана.
Сколько стоят овощи
Цены на базовые овощи после праздников остаются относительно ровными. Покупатели могут найти как импортные позиции, так и продукцию из Одесчины, в частности юга области. По словам продавцов, дальнейшая динамика будет зависеть от погоды и затрат на хранение.
Стоимость овощей:
- Брокколи — 120 грн/кг
- Брокколи (более мелкая) — 70 грн/кг
- Капуста пекинская — 30 грн/кг
- Сельдерей — 60 грн/кг
- Капуста молодая (на голубцы) — 35-40 грн/кг
- Капуста на засолку — 20 грн/кг
- Капуста фиолетовая — 30 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Картофель — 23 грн/кг
- Лук — 20 грн/кг
