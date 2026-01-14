Цены на яблоки на рынке "Черемушки" в Одессе

Прилавок с яблоками. Фото: Новини.LIVE

Фруктовые ряды на рынке "Черемушки" нынче выглядят сдержанно — без ярких выкладок и больших запасов. Основной товар — яблоки с холодильного хранения. Продавцы говорят, что они хорошо сохранились и остаются сладкими и сочными. Именно яблоки сейчас чаще всего покупают одесситы.

Журналисты Новини.LIVE сходили на рынок "Черемушки" в Одессе и узнали цены на яблоки.

Сезон яблок

На рынке "Черемушки" сейчас преобладают яблоки разных сортов и размеров. По словам продавцов, это плоды из холодильников. Именно поэтому они плотные, хрустящие и не потеряли вкуса.

"Это все яблочко из холодильника. Оно хрустящее, сочное и плотное. Можно сказать, сладкое", — рассказывает продавец Анатолий.

Продавец Анатолий о сезоне яблок. Фото: Новини.LIVE

Какая стоимость

Цены зависят от сорта и качества. Домашние крупные яблоки хранения стоят 25-45 гривен за килограмм. Мелкие продают по 25-30 гривен. Яблоки первого, высшего сорта — от 60 гривен за килограмм. По словам продавца, большинство яблок привезли из Винницкой области. "

Яблочко из Винницы. Оно из холодильника — всегда было дороже, но и ценится больше", — говорит он.

Яблоки на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Продавцы не исключают, что весной яблоки могут подорожать. Ведь к тому времени запасы могут заканчиваться.

