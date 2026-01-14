Цены на яблоки на рынке "Черемушки" в Одессе

Как изменилась цена яблок на одесском рынке — какой спрос
Фруктовые ряды на рынке "Черемушки" нынче выглядят сдержанно — без ярких выкладок и больших запасов. Основной товар — яблоки с холодильного хранения. Продавцы говорят, что они хорошо сохранились и остаются сладкими и сочными. Именно яблоки сейчас чаще всего покупают одесситы.
Журналисты Новини.LIVE сходили на рынок "Черемушки" в Одессе и узнали цены на яблоки.
Сезон яблок
На рынке "Черемушки" сейчас преобладают яблоки разных сортов и размеров. По словам продавцов, это плоды из холодильников. Именно поэтому они плотные, хрустящие и не потеряли вкуса.
"Это все яблочко из холодильника. Оно хрустящее, сочное и плотное. Можно сказать, сладкое", — рассказывает продавец Анатолий.
Какая стоимость
Цены зависят от сорта и качества. Домашние крупные яблоки хранения стоят 25-45 гривен за килограмм. Мелкие продают по 25-30 гривен. Яблоки первого, высшего сорта — от 60 гривен за килограмм. По словам продавца, большинство яблок привезли из Винницкой области. "
Яблочко из Винницы. Оно из холодильника — всегда было дороже, но и ценится больше", — говорит он.
Продавцы не исключают, что весной яблоки могут подорожать. Ведь к тому времени запасы могут заканчиваться.
