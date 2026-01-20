Цены на мясо на Киевском базаре в Одессе на Киевском рынке

Люди покупают мясо. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе мясо и в дальнейшем остается недешевым товаром. Продавцы говорят, что снижения цен нет, но и резкого подорожания пока не наблюдают. Покупатели ведут себя осторожно и берут мясо небольшими порциями. Запасаться продуктами люди не спешат.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке Одессы и узнали актуальные цены на мясо.

Спрос на рынке

Мясной ряд на Киевском базаре работает в привычном режиме без наплыва покупателей. По словам продавцов, люди чаще покупают мясо "на сегодня", ввиду перебоев со светом и общей экономии. На прилавках преимущественно домашняя свинина, которая стоит дороже фермерской, но пользуется стабильным спросом.

"Берут понемногу — кому один биточек, кому маленький чалагач. Кто как может, по своим деньгам", — рассказала продавщица Светлана.

Продавщица Светлана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

В то же время продавцы пытаются подстраиваться под покупателей. Мясо продают любыми порциями. Ведь не всем по карману нынешние цены.

"Нет необходимости брать много. Приготовили, съели — и все. Мы всех понимаем и всегда находим золотую середину", — добавляет Светлана.

Актуальные цены на мясо

По словам продавщицы, нынешний уровень цен держится уже некоторое время без резких изменений. Дальнейшая стоимость будет зависеть от закупочной цены живого веса.

Мясо на базаре. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо и сало:

сало — 100-280 грн/кг;

свиные шкуры — 50 грн/кг;

подчеревина — 260-270 грн/кг;

края свиные — 250 грн/кг;

лопатка — 250 грн/кг;

свинина — 260-270 грн/кг;

шея с филе — 350 грн/кг;

чалагач — 300 грн/кг;

галяшки — 130 грн/кг.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят овощи на Киевском базаре Одессы. Также мы писали о том, сколько надо заплатить за яблоки на одесском рынке.