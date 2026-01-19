Овощи зимой на Киевском рынке в Одессе зимой на Киевском рынке

Прилавок с овощами на рынке. Фото: Новини.LIVE

На Киевском рынке в Одессе зимой овощи продают не всегда. Холод и перебои со светом заставляют продавцов прятать часть товара или ждать более теплой погоды. Люди подстраиваются под этот ритм и покупают только необходимое. Цены зимой немного выше из-за хранения и ограниченного ассортимента.

Актуальные цены и как работают овощные ряды на одесском рынке узнали Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Влияние морозов

На одесском базаре разнообразие овощей уменьшилось. Продавцы объясняют, что продукция в основном одинаковая у всех и рынок диктует свои правила. В морозные дни прилавки пусты, а как только температура поднимается, торговцы возвращаются на рабочие места.

"Мы открываемся, когда солнце нам светит. Сейчас нулевая температура, для нас это ничего страшного. И так каждый год, когда "минус" — мы не открываемся. Когда более-менее немного теплее, то мы уже работаем", — рассказал продавец Сергей.

Продавец Сергей за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Цены на рынке зимой немного выше, потому что овощи надо хранить, чтобы они не замерзли. Продавцы стараются завозить свежую продукцию прямо из дома, тогда как магазины часто предлагают товар со складов. Поэтому покупатели часто выбирают рынок за свежесть и качество.

"На рынке свежий товар поступает, а в магазинах может залеживаться. В магазины это все со склада везут, они уже не из сада везут. Мы свое везем из дома", — подытожил продавец.

Овощи на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Какие цены:

Морковь — 30 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молодая — 40 грн/кг

Капуста "светлая" — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огурец — 120 грн/кг

Помидор "веточка" — 140 грн/кг

Помидоры черри — 140 грн/кг

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на одесском рынке. Также мы писали о том, сколько стоят яблоки в Одессе на базаре.