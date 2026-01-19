Овочі взимку на Київському ринку в Одесі

Морози диктують свої правила — ціни на овочі на одеському ринку
На Київському ринку в Одесі взимку овочі продають не завжди. Холод і перебої зі світлом змушують продавців ховати частину товару або чекати теплішої погоди. Люди підлаштовуються під цей ритм і купують тільки необхідне. Ціни взимку трохи вищі через зберігання та обмежений асортимент.
Актуальні ціни та як працюють овочеві ряди на одеському ринку дізналися Новини.LIVE.
Вплив морозів
На одеському базарі різноманіття овочів зменшилася. Продавці пояснюють, що продукція в основному однакова у всіх і ринок диктує свої правила. У морозні дні прилавки пусті, а як тільки температура піднімається, торговці повертаються на робочі місця.
"Ми відкриваємося, коли сонце нам світить. Зараз нульова температура, для нас це нічого страшного. І так кожен рік, коли "мінус" — ми не відкриваємося. Коли більш-менш трохи тепліше, то ми вже працюємо", — розповів продавець Сергій.
Вартість овочів
Ціни на ринку взимку трохи вищі, бо овочі треба зберігати, щоб вони не замерзли. Продавці намагаються завозити свіжу продукцію прямо з дому, тоді як магазини часто пропонують товар зі складів. Тому покупці часто обирають ринок за свіжість і якість.
"На ринку свіжіший товар поступає, а в магазинах може залежуватися. В магазини це все з складу везуть, вони вже не з саду везуть. Ми своє веземо з дому", — підсумував продавець.
Які ціни:
- Морква — 30 грн/кг
- Буряк — 30 грн/кг
- Картопля — 30 грн/кг
- Цибуля — 20 грн/кг
- Капуста — 20 грн/кг
- Капуста молода — 40 грн/кг
- Капуста "світла" — 45 грн/кг
- Кабачок — 100 грн/кг
- Огірок — 120 грн/кг
- Помідор "гілочка" — 140 грн/кг
- Помідори чері — 140 грн/кг
