Головна Одеса Морози диктують свої правила — ціни на овочі на одеському ринку

Морози диктують свої правила — ціни на овочі на одеському ринку

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 19:37
Овочі взимку на Київському ринку в Одесі
Прилавок з овочами на ринку. Фото: Новини.LIVE

На Київському ринку в Одесі взимку овочі продають не завжди. Холод і перебої зі світлом змушують продавців ховати частину товару або чекати теплішої погоди. Люди підлаштовуються під цей ритм і купують тільки необхідне. Ціни взимку трохи вищі через зберігання та обмежений асортимент.

Актуальні ціни та як працюють овочеві ряди на одеському ринку дізналися Новини.LIVE.

Читайте також:

Вплив морозів

На одеському базарі різноманіття овочів зменшилася. Продавці пояснюють, що продукція в основному однакова у всіх і ринок диктує свої правила. У морозні дні прилавки пусті, а як тільки температура піднімається, торговці повертаються на робочі місця.

"Ми відкриваємося, коли сонце нам світить. Зараз нульова температура, для нас це нічого страшного. І так кожен рік, коли "мінус" — ми не відкриваємося. Коли більш-менш трохи тепліше, то ми вже працюємо", — розповів продавець Сергій.

Ціни на овочі в Одесі
Продавець Сергій за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Ціни на ринку взимку трохи вищі, бо овочі треба зберігати, щоб вони не замерзли. Продавці намагаються завозити свіжу продукцію прямо з дому, тоді як магазини часто пропонують товар зі складів. Тому покупці часто обирають ринок за свіжість і якість.

"На ринку свіжіший товар поступає, а в магазинах може залежуватися. В магазини це все з складу везуть, вони вже не з саду везуть. Ми своє веземо з дому", — підсумував продавець.

Ціни на овочі в Одесі
Овочі на одеському базарі. Фото: Новини.LIVE

Які ціни:

  • Морква — 30 грн/кг 
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Картопля — 30 грн/кг 
  • Цибуля — 20 грн/кг
  • Капуста — 20 грн/кг 
  • Капуста молода — 40 грн/кг 
  • Капуста "світла" — 45 грн/кг
  • Кабачок — 100 грн/кг
  • Огірок — 120 грн/кг
  • Помідор "гілочка" — 140 грн/кг
  • Помідори чері — 140 грн/кг

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на одеському ринку. Також ми писали про те, скільки коштують яблука в Одесі на базарі.

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
