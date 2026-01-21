Видео
Главная Одесса Фрукты и цитрусовые — как изменилась стоимость на одесском рынке

Фрукты и цитрусовые — как изменилась стоимость на одесском рынке

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 17:45
Цены на фрукты на Киевском базаре в Одессе
Люди покупают фрукты на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фруктовые ряды на Киевском базаре в Одессе этой зимой выглядят ярко и разнообразно. Преобладают импортные цитрусовые и украинские яблоки нового урожая. Продавцы говорят, что из-за изменения логистики часть фруктов, которые должны были идти на экспорт, осталась в Украине.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Читайте также:

Многообразие фруктов

На Киевском базаре в Одессе сейчас активно торгуют фруктами. Ассортимент значительно шире, чем овощной. На прилавках мандарины из разных стран, апельсины, гранаты и яблоки нескольких сортов. Продавцы говорят, что из-за изменения логистики украинские яблоки, которые должны были идти на экспорт, остались на внутреннем рынке.

"Мы работаем, камин работает, товар не мороженый. Цены приятные, все очень вкусное. Яблоки наши, украинские яблоки, которые должны были идти на экспорт, но остались здесь и теперь радуют покупателей вкусом", — рассказала продавщица Дина.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавщица Дина на базаре. Фото: Новини.LIVE

Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. Зимой больше всего покупают те фрукты, которые могут дольше лежать без потери вида и вкусовых свойств. Именно поэтому стабильным спросом пользуются яблоки, гранаты и мандарины. Продавцы уверяют, что фрукты хорошо хранятся, несмотря на морозы, а торговля не прекращается.

Стоимость фруктов

По словам продавцов, цены на фрукты держатся стабильными. Выбор широкий, что позволяет подобрать вариант на любой вкус и кошелек.

Ціни на фрукти в Одесі
Яблоки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены:

  • Гранат (Сирия) — 200 грн/кг
  • Гранат (Турция) — 180 грн/кг
  • Мандарины (ЮАР) — 150 грн/кг
  • Мандарины (Турция) — 120 грн/кг
  • Мандарины (Испания) — 170 грн/кг
  • Апельсины — 170 грн/кг
  • Грейпфрут - 200 грн/кг
  • Киви gold - 430 грн/кг
  • Яблоки "Голден" — 50 грн/кг
  • Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг
  • Яблоки "Гала" — 60 грн/кг

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на мясо на одесском рынке. Также мы писали о том, сколько стоят овощи на базаре в Одессе.

Одесса фрукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
