Мед на Новому базарі в Одесі: ціни та причини дефіциту

На Новому базарі в Одесі цього сезону відчутний дефіцит меду. Через невдалий урожай та складні умови для бджолярів продукції стало значно менше. Це одразу позначилося на цінах — вони зросли у кілька разів. Покупці зізнаються, що беруть менше, але повністю від меду не відмовляються.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Новий ринок в Одесі та дізналися причини дефіциту меду та які наразі ціни.

Причини дефіциту

Продавці кажуть, що минулий сезон був одним із найгірших за останні роки. Навесні вимерзла акація, а влітку ситуацію погіршила сильна засуха. Також ринок втратив значну частину меду з традиційних регіонів постачання — Херсонщини, частини Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Цей сезон був украй невдалий. Спочатку померзла акація, а потім ударила сильна засуха. Меду в Україні зараз дуже мало, тому й ціни зросли у три–чотири рази", — розповіла продавчиня Олена.

Продавчиня Олена розповіла про ціни. Фото: Новини.LIVE

За її словами, якщо кілька років тому оптова ціна меду трималася на рівні близько 40 гривень за кілограм, то нині вона стартує від 120 гривень, а деякі сорти майже зникли з продажу. Попри це, постійні покупці все одно приходять.

"Хто брав мед раніше, той бере й зараз. Менше, але бере — бо це про здоров’я, особливо взимку", — каже продавчиня.

Мед на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на Новому базарі:

акацієвий мед — 350 грн / 0,5 л

липовий мед — 300 грн / 0,5 л

квітковий мед — 150 грн / 0,5 л

квітковий мед — 300 грн / 1 л

гречаний мед — 300 грн / 0,5 л

перга — 350 грн / 100 г

пильця — 60 грн / 100 г

Продавці зазначають, що зниження цін найближчим часом не очікується, адже запаси обмежені, а новий сезон ще далеко.

