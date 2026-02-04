Відео
Головна Одеса Ціни на мед зростають — на одеському базарі великий дефіцит

Ціни на мед зростають — на одеському базарі великий дефіцит

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 18:26
Мед на Новому базарі в Одесі: ціни та причини дефіциту
Чоловік купує мед. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі цього сезону відчутний дефіцит меду. Через невдалий урожай та складні умови для бджолярів продукції стало значно менше. Це одразу позначилося на цінах — вони зросли у кілька разів. Покупці зізнаються, що беруть менше, але повністю від меду не відмовляються.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Новий ринок в Одесі та дізналися причини дефіциту меду та які наразі ціни.

Читайте також:

Причини дефіциту

Продавці кажуть, що минулий сезон був одним із найгірших за останні роки. Навесні вимерзла акація, а влітку ситуацію погіршила сильна засуха. Також ринок втратив значну частину меду з традиційних регіонів постачання — Херсонщини, частини Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Цей сезон був украй невдалий. Спочатку померзла акація, а потім ударила сильна засуха. Меду в Україні зараз дуже мало, тому й ціни зросли у три–чотири рази", — розповіла продавчиня Олена.

В Одесі дефіцит меду
Продавчиня Олена розповіла про ціни. Фото: Новини.LIVE

За її словами, якщо кілька років тому оптова ціна меду трималася на рівні близько 40 гривень за кілограм, то нині вона стартує від 120 гривень, а деякі сорти майже зникли з продажу. Попри це, постійні покупці все одно приходять.

"Хто брав мед раніше, той бере й зараз. Менше, але бере — бо це про здоров’я, особливо взимку", — каже продавчиня.

В Одесі дефіцит меду
Мед на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на Новому базарі:

  • акацієвий мед — 350 грн / 0,5 л 
  • липовий мед — 300 грн / 0,5 л
  • квітковий мед — 150 грн / 0,5 л 
  • квітковий мед — 300 грн / 1 л
  • гречаний мед — 300 грн / 0,5 л
  • перга — 350 грн / 100 г
  • пильця — 60 грн / 100 г

Продавці зазначають, що зниження цін найближчим часом не очікується, адже запаси обмежені, а новий сезон ще далеко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують екзотичні фрукти в магазинах Одеси. Також ми писали про те, скільки одеситам треба заплатити за копченості та ковбаси на базарі.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси мед ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
