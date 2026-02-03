Відео
Головна Одеса Копченості та ковбаси — як змінились ціни на одеському базарі

Копченості та ковбаси — як змінились ціни на одеському базарі

Дата публікації: 3 лютого 2026 17:48
Ціни на м’ясо і ковбаси на Новому базарі Одеси
Люди купують ковбаси на базарі. Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі м’ясо та ковбаси продають без різких змін у вартості. Продавці кажуть, що ціни поки вдається втримати. Покупці дедалі частіше цікавляться складом і походженням продукції. Найбільший попит на домашні ковбаси та сало.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на копченості та ковбаси.

М'ясний ряд

Окремий ряд на Новому базарі займають м’ясо та ковбаси. Тут ціни залежать від собівартості м’яса та витрат на енергоносії, але загалом залишаються стабільними. Продавці роблять ставку на домашнє виробництво і якість, а покупці шукають перевірені продукти. Попри складні умови торгівля триває.

"Поки тримаємося, ціни дуже навіть доступні. Люди найбільше беруть сало, ковбаси, кров’янку й печінкову. Навіть коли слизько і важко дістатися, ми все одно приходимо — це наша робота, годувати людей смачно", — розповів продавець Давид.

Ціни на ковбаси та м'ясо в Одесі
Продавець Давид розповів про ціни. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на м’ясо та ковбаси 

  • Сало — 270–280 грн/кг
  • Ковбаса куряча — 350 грн/кг 
  • Ковбаса свиняча — 400 грн/кг 
  • Шия свиняча — 450 грн/кг
  • Запечений біточок — 450 грн/кг 
  • Копчене м’ясо / почеревок — 400 грн/кг 
  • Ребра — 280 грн/кг 
  • Кров’янка — 180 грн/кг
  • Печінкова ковбаса — 180 грн/кг 
  • Докторська ковбаса (домашня) — 350 грн/кг 
  • Дитяча ковбаса — 350 грн/кг
  • Сардельки — 350 грн/кг
  • Сосиски (яловичі або курячі) — 350 грн/кг
Ціни на ковбаси та м'ясо в Одесі
Сало та ковбаси на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Також на прилавках є грузинські соуси — аджика, ткемалі та сацебелі. Їх продають по 150 грн за пляшку. Продавці запевняють, що попит на них стабільний, а якість цінують постійні покупці.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують езотичні фрукти в одеськах магазинах. Також ми писали, що на ринку в Одесі подорожчали овочі.

Одеса ринок Одеська область м'ясо Новини Одеси ковбаса
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
