Главная Одесса Копчености и колбасы — как изменились цены на одесском базаре

Копчености и колбасы — как изменились цены на одесском базаре

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 17:48
Цены на мясо и колбасы на Новом базаре Одессы на Новом базаре Одессы
Люди покупают колбасы на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе мясо и колбасы продают без резких изменений в стоимости. Продавцы говорят, что цены пока удается удержать. Покупатели все чаще интересуются составом и происхождением продукции. Наибольший спрос на домашние колбасы и сало.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены на копчености и колбасы.

Читайте также:

Мясной ряд

Отдельный ряд на Новом базаре занимают мясо и колбасы. Здесь цены зависят от себестоимости мяса и затрат на энергоносители, но в целом остаются стабильными. Продавцы делают ставку на домашнее производство и качество, а покупатели ищут проверенные продукты. Несмотря на сложные условия торговля продолжается.

"Пока держимся, цены очень даже доступные. Люди больше всего берут сало, колбасы, кровянку и печеночную. Даже когда скользко и трудно добраться, мы все равно приходим — это наша работа, кормить людей вкусно", — рассказал продавец Давид.

Ціни на ковбаси та м'ясо в Одесі
Продавец Давид рассказал о ценах. Фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на мясо и колбасы

  • Сало — 270-280 грн/кг
  • Колбаса куриная — 350 грн/кг
  • Колбаса свиная — 400 грн/кг
  • Шея свиная — 450 грн/кг
  • Запеченный биточек — 450 грн/кг
  • Копченое мясо / почеревок — 400 грн/кг
  • Ребра — 280 грн/кг
  • Кровянка — 180 грн/кг
  • Печеночная колбаса — 180 грн/кг
  • Докторская колбаса (домашняя) — 350 грн/кг
  • Детская колбаса — 350 грн/кг
  • Сардельки — 350 грн/кг
  • Сосиски (говяжьи или куриные) — 350 грн/кг
Ціни на ковбаси та м'ясо в Одесі
Сало и колбасы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Также на прилавках есть грузинские соусы — аджика, ткемали и сацебели. Их продают по 150 грн за бутылку. Продавцы уверяют, что спрос на них стабилен, а качество ценят постоянные покупатели.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят эзотические фрукты в одесских магазинах. Также мы писали, что на рынке в Одессе подорожали овощи.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
