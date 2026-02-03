Цены на мясо и колбасы на Новом базаре Одессы на Новом базаре Одессы

Люди покупают колбасы на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе мясо и колбасы продают без резких изменений в стоимости. Продавцы говорят, что цены пока удается удержать. Покупатели все чаще интересуются составом и происхождением продукции. Наибольший спрос на домашние колбасы и сало.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены на копчености и колбасы.

Мясной ряд

Отдельный ряд на Новом базаре занимают мясо и колбасы. Здесь цены зависят от себестоимости мяса и затрат на энергоносители, но в целом остаются стабильными. Продавцы делают ставку на домашнее производство и качество, а покупатели ищут проверенные продукты. Несмотря на сложные условия торговля продолжается.

"Пока держимся, цены очень даже доступные. Люди больше всего берут сало, колбасы, кровянку и печеночную. Даже когда скользко и трудно добраться, мы все равно приходим — это наша работа, кормить людей вкусно", — рассказал продавец Давид.

Продавец Давид рассказал о ценах. Фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на мясо и колбасы

Сало — 270-280 грн/кг

Колбаса куриная — 350 грн/кг

Колбаса свиная — 400 грн/кг

Шея свиная — 450 грн/кг

Запеченный биточек — 450 грн/кг

Копченое мясо / почеревок — 400 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Кровянка — 180 грн/кг

Печеночная колбаса — 180 грн/кг

Докторская колбаса (домашняя) — 350 грн/кг

Детская колбаса — 350 грн/кг

Сардельки — 350 грн/кг

Сосиски (говяжьи или куриные) — 350 грн/кг

Сало и колбасы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Также на прилавках есть грузинские соусы — аджика, ткемали и сацебели. Их продают по 150 грн за бутылку. Продавцы уверяют, что спрос на них стабилен, а качество ценят постоянные покупатели.

