Україна
Морози вдарили по цінами на одеських ринках — вартість фруктів

Морози вдарили по цінами на одеських ринках — вартість фруктів

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 18:35
В Одесі дорожчають фрукти: які ціни
Люди купують фрукти на базарі. Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі ціни на фрукти зросли, однак ненезначно. Продавці пояснюють це складною логістикою після морозів і проблемами з доставкою. Найбільше це відчутно на імпортних фруктах та ягодах. Покупці стали уважніше рахувати гроші й частіше обирають сезонні варіанти.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Подорожчання фруктів

Продавці кажуть, що масового подорожчання немає — йдеться про кілька гривень на кілограм. Найдорожчими залишаються ягоди та екзотика, які важко й дорого завозити під час морозів.

"Трішки все подорожчало через дороги. Це не критично — плюс-мінус п’ять гривень на кілограм. Думаю, ще тиждень — і все налагодиться", — розповідає продавчиня Ірина.

Ціни на фрукти на одеському базарі
Продавчиня Ірина про ціни. Фото: Новини.LIVE

Через ожеледицю людей на ринку було небагато, але зараз покупці поступово повертаються. Продавці сподіваються, що з покращенням погоди постачання стабілізується й ціни більше не зростатимуть.

Ціни на фрукти на одеському базарі
Екзотика на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти:

  • Мандарини — від 100 грн/кг 
  • Мандарини Айхан — 130 грн/кг 
  • Мандарини (Іспанія) — 150 грн/кг
  • Апельсини (Іспанія) — 170 грн/кг
  • Апельсини (Туреччина) — 140 грн/кг
  • Хурма — 120–150 грн/кг
  • Шарон — 200–300 грн/кг
  • Груші (Вінниця) — 100–150 грн/кг
  • Гранати — 150–200 грн/кг
  • Лохина — 900 грн/кг
  • Малина — 220 грн/лоток (125 г) 
  • Черешня — 1500–1800 грн/кг
  • Пітахая — 300 грн/шт
  • Манго — 350 грн/шт
  • Авокадо Хасс — 100 грн/шт 
  • Бебі-ананаси — 200 грн/шт
  • Помело — 100 грн/кг
  • Гібрид апельсина з гранатом — 130 грн/кг
  •  Клюква — 120 грн/банка
Ціни на фрукти на одеському базарі
Ягоди на базарі. Фото: Новини.LIVE

На однакових позиціях в магазинах та на ринку різниця в ціні помітна. Банани в супермаркетах коштують близько 64 грн/кг, тоді як на Новому базарі — 90 грн/кг. Білий виноград у супермаркетах продають по 150 грн/кг, рожевий — по 249 грн/кг, на ринку ж білий виноград без кісточки коштує 400 грн/кг, а рожевий — 250 грн/кг. Полуниця в супермаркетах значно дешевша — близько 369 грн/кг, тоді як на ринку за неї просять 700 грн/кг. Ківі в торговельних мережах продають у середньому по 154 грн/кг, тоді як на Новому базарі — близько 150 грн/кг. Лимони в супермаркетах коштують приблизно 134 грн/кг, а на ринку — близько 150 грн/кг.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на ринках в Одесі дефіцит меду. Також ми писали про те, скільки коштує екзотика в одеських магазинах.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
