В Одесі дорожчають фрукти: які ціни

Морози вдарили по цінами на одеських ринках — вартість фруктів
На Новому базарі в Одесі ціни на фрукти зросли, однак ненезначно. Продавці пояснюють це складною логістикою після морозів і проблемами з доставкою. Найбільше це відчутно на імпортних фруктах та ягодах. Покупці стали уважніше рахувати гроші й частіше обирають сезонні варіанти.
Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.
Подорожчання фруктів
Продавці кажуть, що масового подорожчання немає — йдеться про кілька гривень на кілограм. Найдорожчими залишаються ягоди та екзотика, які важко й дорого завозити під час морозів.
"Трішки все подорожчало через дороги. Це не критично — плюс-мінус п’ять гривень на кілограм. Думаю, ще тиждень — і все налагодиться", — розповідає продавчиня Ірина.
Через ожеледицю людей на ринку було небагато, але зараз покупці поступово повертаються. Продавці сподіваються, що з покращенням погоди постачання стабілізується й ціни більше не зростатимуть.
Ціни на фрукти:
- Мандарини — від 100 грн/кг
- Мандарини Айхан — 130 грн/кг
- Мандарини (Іспанія) — 150 грн/кг
- Апельсини (Іспанія) — 170 грн/кг
- Апельсини (Туреччина) — 140 грн/кг
- Хурма — 120–150 грн/кг
- Шарон — 200–300 грн/кг
- Груші (Вінниця) — 100–150 грн/кг
- Гранати — 150–200 грн/кг
- Лохина — 900 грн/кг
- Малина — 220 грн/лоток (125 г)
- Черешня — 1500–1800 грн/кг
- Пітахая — 300 грн/шт
- Манго — 350 грн/шт
- Авокадо Хасс — 100 грн/шт
- Бебі-ананаси — 200 грн/шт
- Помело — 100 грн/кг
- Гібрид апельсина з гранатом — 130 грн/кг
- Клюква — 120 грн/банка
На однакових позиціях в магазинах та на ринку різниця в ціні помітна. Банани в супермаркетах коштують близько 64 грн/кг, тоді як на Новому базарі — 90 грн/кг. Білий виноград у супермаркетах продають по 150 грн/кг, рожевий — по 249 грн/кг, на ринку ж білий виноград без кісточки коштує 400 грн/кг, а рожевий — 250 грн/кг. Полуниця в супермаркетах значно дешевша — близько 369 грн/кг, тоді як на ринку за неї просять 700 грн/кг. Ківі в торговельних мережах продають у середньому по 154 грн/кг, тоді як на Новому базарі — близько 150 грн/кг. Лимони в супермаркетах коштують приблизно 134 грн/кг, а на ринку — близько 150 грн/кг.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на ринках в Одесі дефіцит меду. Також ми писали про те, скільки коштує екзотика в одеських магазинах.
