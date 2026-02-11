Цены на продукты на рынке Черемушки в Одессе: февраль 2026 года

Люди покупают молочку. Фото: Новини.LIVE

Даже в морозные дни одесский рынок "Черемушки" продолжает кормить горожан свежими продуктами. Хотя покупателей сейчас немного, а ряды немного поредели, продавцы остаются на своих местах ради постоянных клиентов. А на прилавках всегда можно найти проверенную домашнюю продукцию.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок Черемушки в Одессе и узнали цены на молочные продукты.

Реклама

Читайте также:

Стоимость молочки

Продавцы отмечают, что стоимость товаров стараются не повышать, чтобы люди могли позволить себе полезную пищу. На базар приходят преимущественно за творогом, свежим молоком и брынзой, которую в Одессе любят больше всего. Выбор молочки на рядах огромный: можно найти как нежную моцареллу или фету, так и классическую овечью брынзу из бочки. Для тех, кто хочет сэкономить, предлагают брать густые сливки — из них можно собственноручно взбить домашнее масло, что выйдет немного дешевле, чем покупать готовое.

Брынза коровья — 250 грн/кг

Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарелла — 300 грн/кг

Сыр жирный — 230-250 грн/кг

Сыр средний — 150 грн/кг

Сыр нежирный — 130 грн/кг

Масло сливочное — 550 грн/кг

Сливки — 400 грн/кг

Сулугуни — 300 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Сыры на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Настроение покупателей

Продавщица Татьяна рассказывает, что несмотря на пустые ряды и сложные времена, одесситы не теряют оптимизма. Она призывает не бояться проверок и смело приходить на рынок как покупателями, так и продавцами.

"Людей немножко мало, нас мало. Война сделала свои коррективы, но мы не сдаемся. Будем на позитиве — и все будет хорошо. Мы вас обнимем и накормим, потому что люди хотят есть каждый день", — говорит Татьяна.

Продавщица Тутетяна о ценах. Фото: Новини.LIVE

Продавщица отметила, что вся продукция проходит тщательную проверку, поэтому за безопасность одесских деликатесов можно не волноваться. Торговля продолжается, ведь, как говорят сами продавцы, жизнь не остановить.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе дорожают фрукты на рынках. Почти весь товар импортный, а на цены влияют проблемы с логистикой, тревогами и погодой.

Также мы писали, что на одесских рынках овощи с собственных полей дороже импортных. Заметнее всего это ощутимо на тепличной продукции украинского производства. Это произошло из-за сложных условий выращивания.