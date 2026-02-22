Видео
Україна
Главная Одесса

Цены на рыбу в Одессе на Привозе — что подорожало

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 15:54
Цены на рыбу в Одессе: что подорожало на Привозе
Рыба на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе цены на рыбу остаются стабильными еще с начала года. Наибольшим спросом пользуются карп, карась и судак. Продавцы говорят, что поставки не останавливаются.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на популярном рынке Одессы Привоз.



Рыба на рынке в Одессе

Рыбные ряды на рынке работают в привычном режиме. Часть рыбы привозят из Днестра, часть — с моря. Продавщица рыбы Елена говорит, что бюджетные варианты берут активнее.

"С нового года цены не поднимали. Пока держим ту же стоимость. Люди спрашивают о карасе и толстолобике, потому что это доступнее. Доставка работает нормально", — рассказала Елена.

Риба в ящиках на прилавку ринка
Рыба на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы на одесском Привозе

Цены на рыбу:

  • Карп — 200 грн/кг
  • Карась живой — 200 грн/кг
  • Карась мелкий — 120 грн/кг
  • Толстолобик — 100-150 грн/кг
  • Щука — 200 грн/кг
  • Судак — 350 грн/кг
  • Сом — 250 грн/кг
  • Мясо сома — 400-450 грн/кг
  • Икра — 450 грн/кг
  • Глось одесская — 300-500 грн/кг

В Украине могут вырасти цены на рыбу

В Украине в этом году могут вырасти цены на рыбу из-за совокупности экономических, климатических и производственных факторов. Высокими остаются расходы на корма, электроэнергию, топливо и логистику, которые непосредственно влияют на себестоимость продукции. Резкого скачка не прогнозируют, но постепенное подорожание неизбежно.

В 2026 году ожидаются такие ориентировочные цены:

  • лещ — от 100 грн/кг;
  • толстолоб — от 85-90 грн/кг;
  • сом — от 150 грн;
  • белый амур — до 90 грн/кг.

Форель может вырасти до 200-240 грн из-за повышения затрат на производство. Несмотря на значительное количество хозяйств, которые ее выращивают, отрасль зависит от стабильного электроснабжения, а перебои со светом затрудняют хранение рыбы.

Импортные позиции также могут подорожать. По прогнозам, хек и пангасиус прибавят в цене примерно 15-20% из-за логистических расходов, инфляции и энергетических проблем. Ожидается, что хек будет стоить 150-180 грн за килограмм, а пангасиус - около 140 грн.



Напомним, на одесском Привозе цены на овощи остаются стабильными с начала года. Продавцы говорят, что резкого подорожания пока нет, хотя спрос стал более осторожным.

Также мы сообщали, что на Привозе мясо продается без резких скачков в цене. Продавцы говорят, что спрос стабилен, но люди покупают меньшими порциями. Среди популярных продуктов - сало.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы рыба цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
