Україна
Стоимось мяса на Привозе в Одессе — цена на свинину сегодня

Стоимось мяса на Привозе в Одессе — цена на свинину сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 15:55
Цены на свинину на Привозе в Одессе: что подорожало
Мясо на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

Свинина в Одессе на Привозе продается без резких скачков в цене. Продавцы говорят, что спрос стабилен, но люди сейчас покупают меньшими порциями. Быстрее всего разбирают сало.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит мясо на популярном рынке Одессы.

Мясо в Одессе

Мясные ряды работают ежедневно. Покупатели приходят даже в сложные дни, когда в городе перебои с электричеством. Продавщица мяса Татьяна говорит, что люди стали рациональнее — чаще покупают то, что можно быстро приготовить или не готовить вообще.

"Сало берут быстрее, чем мясо. Света нет - не надо ничего варить. Хлеб, сало, чеснок — и уже ужин. Но и мясо тоже покупают, просто меньшими кусками", — говорит прадавщица Татьяна.

Скільки коштує свинина на Привозі в Одесі
Мясная продукция на Привозе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены на свинину на Привозе

Цены на мясо в Одессе:

  • Ребра — 240 грн/кг
  • Биток — 230-240 грн/кг
  • Филе — 250 грн/кг
  • Шея — 250 грн/кг
  • Кострец — 220-230 грн/кг
  • Лопатка — 180-200 грн/кг
  • Окорок — 90-100 грн/кг
  • Сало — 200-220 грн/кг

Почему в супермаркетах продукты бывают дешевле

Большинство магазинов регулярно вводит скидки на широкий ассортимент товаров, и это вовсе не означает, что продукция имеет проблемы со сроком годности. Как отмечают эксперты, розничные сети системно уменьшают цены на популярные позиции, чтобы активизировать спрос и побудить покупателей наполнять корзины большим количеством товаров.

Среди распространенных причин распродаж качественной продукции — необходимость оперативно освободить полки для новых поставок, обновить ассортимент в соответствии с сезоном, сбалансировать складские остатки и реализовать маркетинговые инструменты для привлечения внимания потребителей и повышения продаж.

Напомним, на одесском Привозе цены на овощи остаются стабильными с начала года. В то же время импортные позиции остаются дороже из-за расходов на транспортировку.

Также мы писали, что с 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека — 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Правительство объясняет, что так государство сможет точнее поддержать украинских производителей, особенно в тех сегментах, где на полках много импорта.

Одесса рынок мясо сало Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
