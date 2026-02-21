Відео
Ціни на м'ясо — скільки коштує свинина на Привозі в Одесі

Дата публікації: 21 лютого 2026 15:55
Ціни на свинину в Одесі сьогодні: що здорожчало
М'ясо на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

Свинина на одеському Привозі продається без різких стрибків у ціні. Продавці кажуть, що попит стабільний, але люди купують меншими порціями. Найшвидше розбирають сало.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує м'ясо на популярному ринку Одеси.

М'ясо в Одесі

М’ясні ряди працюють щодня. Покупці приходять навіть у складні дні, коли в місті перебої з електрикою. Прадавчиня м'яса Тетяна каже, що люди стали раціональнішими — частіше купують те, що можна швидко приготувати або не готувати взагалі.

"Сало беруть швидше, ніж м’ясо. Світла немає — не треба нічого варити. Хліб, сало, часник — і вже вечеря. Але й м’ясо теж купують, просто меншими шматками", — каже прадавчиня Тетяна.

Скільки коштує свинина на Привозі в Одесі
М'ясна продукція на Привозі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на свинину на Привозі

Ціни на м'ясо в Одесі:

  • Ребра — 240 грн/кг
  • Биток — 230–240 грн/кг
  • Філе — 250 грн/кг
  • Шия — 250 грн/кг
  • Кострець — 220–230 грн/кг
  • Лопатка — 180–200 грн/кг
  • Окіст — 90–100 грн/кг
  • Сало — 200–220 грн/кг

Чому в супермаркетах продукти бувають дешевше

Більшість магазинів регулярно запроваджує знижки на широкий асортимент товарів, і це зовсім не означає, що продукція має проблеми з терміном придатності. Як зазначють експерти, роздрібні мережі системно зменшують ціни на популярні позиції, щоб активізувати попит і спонукати покупців наповнювати кошики більшою кількістю товарів.

Серед поширених причин розпродажів якісної продукції — необхідність оперативно звільнити полиці для нових поставок, оновити асортимент відповідно до сезону, збалансувати складські залишки та реалізувати маркетингові інструменти для привернення уваги споживачів і підвищення продажів.

Нагадаємо, на одеському Привозі ціни на овочі залишаються стабільними з початку року.  Водночас імпортні позиції залишаються дорожчими через витрати на транспортування.

Також ми писали, що з 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів. Уряд пояснює, що так держава зможе точніше підтримати українських виробників, особливо в тих сегментах, де на полицях багато імпорту.

Одеса ринок м'ясо сало Новини Одеси ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
