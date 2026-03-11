Видео
Главная Одесса Цены на дунайку с Одесчины в этом году пугают

Цены на дунайку с Одесчины в этом году пугают

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 18:06
Первая дунайка уже в продаже в Одесской области, но цена шокирует
Дунайка на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области начался сезон знаменитой "дунайки". Первые уловы уже появились в Вилково. Рыбу начали привозить на одесские рынки, однако цена на старте сезона оказалась неожиданно высокой. По словам продавцов, за килограмм просят около 500 гривен.

Информация появилась в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Начало сезона

Начало сезона

На Дунае появилась первая дунайка - серебристая рыба, которую каждую весну ждут рыбаки и ценители местной кухни. Самые первые уловы традиционно фиксируют в городах Вилково и Килия. Дунайская сельдь большую часть жизни проводит в Черном море. Весной рыба поднимается на нерест в Дунай, иногда преодолевая сотни километров против течения. Именно в этот период и начинается короткий сезон вылова.

Местные рыбаки называют ее "серебром Дуная" из-за яркого блеска свежей рыбы. Основной вылов обычно длится несколько весенних недель - от конца марта, а пик приходится на апрель и май.

Цена удивляет

Первые партии дунайки уже начали появляться и в Одессе. На Новом рынке покупатели присматриваются к свежей рыбе, но цена многих останавливает. На местах вылова ее продают за 400 гривен, а килограмм на базарах стоит примерно 500 гривен. Из-за высокой цены ее иногда даже не пишут на ценниках - покупателям называют шепотом.

Спрос при этом значительно превышает предложение. Например, рыбакам одной из дунайских усадеб удалось за день собрать всего 5-6 килограммов рыбы, тогда как заказ уже есть на 30-40 килограммов.

Рыба с историей

Дунайка имеет давнюю историю на юге Украины. Еще в XIX веке ее массово вылавливали в дельте Дуная, солили в бочках и отправляли в порты Одессы и румынского Галаца. Для многих местных семей этот промысел был главным источником заработка. И сегодня дунайская сельдь остается одной из самых известных сезонных рыб региона. Ценители говорят, что свежая дунайка особенно хороша в жареном, запеченном или соленом виде. Именно поэтому каждую весну за ней охотятся и рыбаки, и гурманы.

Напомним, мы сообщали о том, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на побережье Черного моря найдено более 20 голубых крабов. После февральских штормов их начали замечать работники и местные жители. Часть животных съедают хищники, поэтому точное количество больше. Кроме голубых, море выбросило и другие виды крабов.

Также мы писали, что на Привозе в Одессе цены на рыбу остаются стабильными с начала года. Наибольшим спросом пользуются карп, карась и судак. Продавцы говорят, что поставки не останавливаются.

Одесса Одесская область Новости Одессы цены рыба селедка
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
