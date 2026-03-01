Цены на копчености в Одессе: какая стоимость мяса на Новом рынке

В Одессе на рынке подешевели копчености — какие цены сейчас
В Одессе на Новом базаре снизили цены на некоторые копченые изделия и мясную продукцию. Продавцы говорят, что спрос стал слабее, поэтому приходится корректировать стоимость.
Цены на рынке упали
На торговых рядах с копчеными изделиями сейчас спокойнее, чем обычно. Продавцы не скрывают: покупателей стало меньше, люди осторожнее тратят деньги. Из-за этого приходится пересматривать цены, даже если закупка не стала дешевле.
Валентина, которая продает копчености на Новом базаре много лет, говорит, что за последнее время часть позиций снизили в цене. По ее словам, это вынужденное решение, ведь товар должен продаваться, а не лежать на витрине.
"Немножко цена упала. Фаршированная шейка — 350 гривен", — говорит Валентина.
Сколько стоит копченая продукция
Женщина говорит, что копченая рыба у нее стоит 450 грн. По 350 грн продает докторскую колбасу, сардельки и сосиски. Также по 350 грн — ребра, подчеревина, куриные крылышки и бедра.
Шея — запеченная или копченая, стоит — 450 грн. Биток также продает по 450 грн. Кусковое мясо и домашнюю колбасу — 400 грн.
Сырокопченые изделия из свинины и говядины немного выше по цене. У Валентины они стоят 700 грн за килограмм. Столько же — колбаса "Краковская". Сало — по 350 грн, а курятина — по 300 грн.
Продавщица объясняет, что снижение цен напрямую связано с ситуацией в стране и настроениями людей. По ее словам, даже постоянные клиенты покупают меньше, чем раньше.
"Падают продажи. И цены падают. Во-первых, война. Во-вторых, людей мало", — говорит Валентина.
Она добавляет, что на рынке сейчас важно удержать покупателя, поэтому продавцы стараются не завышать стоимость и идут навстречу клиентам.
В Украине могут повысить цены на рыбу
В Украине в 2026 году могут вырасти цены на рыбу. Подорожание обусловлено высокими затратами на корма, электроэнергию, топливо и логистику, которые непосредственно влияют на себестоимость продукции. Резкого скачка не прогнозируют, но постепенное подорожание неизбежно.
В 2026 году ожидаются такие ориентировочные цены:
- лещ — от 100 грн/кг;
- толстолоб — от 85-90 грн/кг;
- сом — от 150 грн;
- белый амур — до 90 грн/кг.
Форель может вырасти до 200-240 грн из-за повышения затрат на производство. Импортные позиции также могут подорожать. Ожидается, что хек будет стоить 150-180 грн за килограмм, а пангасиус — около 140 грн.
