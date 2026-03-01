Видео
В Одессе на рынке подешевели копчености — какие цены сейчас

Дата публикации 1 марта 2026 15:40
Цены на копчености в Одессе: какая стоимость мяса на Новом рынке
Копченая продукция на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Новом базаре снизили цены на некоторые копченые изделия и мясную продукцию. Продавцы говорят, что спрос стал слабее, поэтому приходится корректировать стоимость.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на рынке и узнали, почему они изменились.

Цены на рынке упали

На торговых рядах с копчеными изделиями сейчас спокойнее, чем обычно. Продавцы не скрывают: покупателей стало меньше, люди осторожнее тратят деньги. Из-за этого приходится пересматривать цены, даже если закупка не стала дешевле.

Валентина, которая продает копчености на Новом базаре много лет, говорит, что за последнее время часть позиций снизили в цене. По ее словам, это вынужденное решение, ведь товар должен продаваться, а не лежать на витрине.

"Немножко цена упала. Фаршированная шейка — 350 гривен", — говорит Валентина.

Ковбаси на ринку
Копченые колбасы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит копченая продукция

Женщина говорит, что копченая рыба у нее стоит 450 грн. По 350 грн продает докторскую колбасу, сардельки и сосиски. Также по 350 грн — ребра, подчеревина, куриные крылышки и бедра.

Шея — запеченная или копченая, стоит — 450 грн. Биток также продает по 450 грн. Кусковое мясо и домашнюю колбасу — 400 грн.

Сырокопченые изделия из свинины и говядины немного выше по цене. У Валентины они стоят 700 грн за килограмм. Столько же — колбаса "Краковская". Сало — по 350 грн, а курятина — по 300 грн.

Продавщица объясняет, что снижение цен напрямую связано с ситуацией в стране и настроениями людей. По ее словам, даже постоянные клиенты покупают меньше, чем раньше.

"Падают продажи. И цены падают. Во-первых, война. Во-вторых, людей мало", — говорит Валентина.

Она добавляет, что на рынке сейчас важно удержать покупателя, поэтому продавцы стараются не завышать стоимость и идут навстречу клиентам.

В Украине могут повысить цены на рыбу

В Украине в 2026 году могут вырасти цены на рыбу. Подорожание обусловлено высокими затратами на корма, электроэнергию, топливо и логистику, которые непосредственно влияют на себестоимость продукции. Резкого скачка не прогнозируют, но постепенное подорожание неизбежно.

В 2026 году ожидаются такие ориентировочные цены:

  • лещ — от 100 грн/кг;
  • толстолоб — от 85-90 грн/кг;
  • сом — от 150 грн;
  • белый амур — до 90 грн/кг.

Форель может вырасти до 200-240 грн из-за повышения затрат на производство. Импортные позиции также могут подорожать. Ожидается, что хек будет стоить 150-180 грн за килограмм, а пангасиус — около 140 грн.

Напомним, цены на куриные яйца пока не спешат падать. В феврале 2026 года стоимость востребованного продукта почти не менялась, лишь некоторые супермаркеты иногда устанавливали скидки.

Также мы писали, зачем супермаркеты устраивают распродажи продуктов. Это традиционная практика сетей для стимулирования покупок и привлечения внимания к товарам.

Одесса рынок Одесская область мясо Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
