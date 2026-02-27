Новые цены на огурцы в Одессе — стоимость овощей в 2026 году

Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут
Несмотря на зимний сезон и всеобщее удорожание, существенных колебаний цен на продукты в последнее время не наблюдается. Однако некоторые сезонные овощи и дальше стоят недешево — это связано со сложностями логистики и высокими затратами на выращивание в теплицах. Традиционно самый большой спрос сохраняется на основные продукты питания: картофель, лук, капусту и молочные изделия.
Журналисты Новини.LIVE побывали на одном из старейших базаров Одессы чтобы узнать актуальную стоимость на базовые продукты.
Овощи на базаре
Среди овощей самыми дорогими остаются тепличные позиции. Кабачки, баклажаны и сладкий перец на рынке продают в среднем по 250 грн за килограмм, перец капи — около 220 грн. Молодые овощи также держат высокую планку: молодая морковь стоит около 300 грн/кг, молодая капуста - 150 грн, а брокколи и цветная капуста — примерно по 200 грн за килограмм. Огурцы в зависимости от сорта и происхождения колеблются от 200 до 400 грн, в частности николаевские — около 350 грн. В то же время базовые овощи остаются доступными: картофель, старая капуста и лук продаются примерно по 25 грн за килограмм, редис — 80 грн, грибы — 140-150 грн.
"Цены пока как были, такие и остались но, конечно, наша продукция, вот как огурец николаевский — 350 гривен. Цена еще дорогая. Но люди по чуть-чуть ходят и берут", — говорит продавщица Екатерина.
Стоимость овощей
- Кукуруза — 100 грн/шт
- Кабачок — 250 грн/кг
- Баклажан — 250 грн/кг
- Перец — 250 грн/кг
- Перец капи — 220 грн/кг
- Морковь молодая — 300 грн/кг
- Капуста молодая — 150 грн/кг
- Капуста цветная — 200 грн/кг
- Брокколи — 200 грн/кг
- Огурцы — 200-400 грн/кг
- Огурец николаевский — 350 грн/кг
- Редис — 80 грн/кг
- Картофель — 25 грн/кг
- Лук репчатый — 25 грн/кг
- Чеснок — 150-200 грн/кг
- Капуста старая — 25 грн/кг
- Пекинская капуста — 50 грн/кг
- Грибы — 140-150 грн/кг
Фрукты на базаре
Фруктовые ряды на рынке традиционно отличаются большим выбором импортной продукции. На прилавках можно найти турецкие мандарины — от 100 грн, израильские — более 220 грн. Апельсины в зависимости от страны стоят от 100 до 170 грн, бананы — около 90-100 грн, киви — 170 грн. Экзотические позиции остаются самыми дорогими: клубника из Греции достигает 700 грн за килограмм, голубика — более тысячи гривен, а импортная черешня может стоить до 1800 грн за килограмм. Также в продаже есть манго и ананасы примерно по 350 грн за штуку.
"Сегодня у нас товар шикарный, но цены немного поднялись. Поступил свежий мандарин из Израиля — очень сладкий, 220 гривен за килограмм. Это дороже, чем турецкие, но и вкус совсем другой", — рассказывает продавщица Ирина.
Стоимость фруктов
- Яблоки Фуджи — 80 грн/кг
- Мандарины — 100-130 грн/кг
- Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг
- Груши — 140-150 грн/кг
- Гранат — 170-200 грн/кг
- Апельсины (Турция) — 100 грн/кг
- Апельсины (Испания) — 160-170 грн/кг
- Апельсин красный/"шоколадный" — 230 грн/кг
- Бананы — 90-100 грн/кг
- Киви — 170 грн/кг
- Грейпфрут — 130 грн/кг
- Лимоны — 140-150 грн/кг
- Авокадо Hass — 110 грн/шт
- Виноград "Аватар" — 100 грн/100 г
- Виноград белый без косточки — 450 грн/кг
- Клубника (Греция) — 700 грн/кг
- Черешня (Перу) — 1800 грн/кг
- Голубика — 1200 грн/кг
- Ананас — 350 грн/шт
- Манго — 350 грн/шт
Молочная продукция
Стабильной, по словам продавцов, остается ситуация и в молочном секторе. После праздников значительных изменений в стоимости продукции не произошло, а ассортимент традиционных домашних сыров даже расширяется. Покупатели часто выбирают брынзу, сулугуни и свежий творог, которые остаются популярными независимо от сезона.
"Цены такие же, как были еще до праздников. Пока все по-старому. Сыр сулугуни разный — белый, зеленый, с перцем — по 350 гривен. Болгарская брынза и моцарелла примерно по 300 гривен. Овечьей продукции с каждым днем становится больше", — говорит продавщица Ольга.
Стоимость молочки
- Сыр сулугуни — 350 грн/кг
- Брынза болгарская — 300 грн/кг
- Моцарелла — 200-300 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Брынза козья — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 280 грн/кг
- Масло — 500 грн/кг
- Сыр жирный — 240 грн/кг
- Сыр средней жирности — 180 грн/кг
- Сыр обезжиренный — 140-150 грн/кг
- Сыр из топленого молока — 280 грн/кг
- Сливки — 350 грн/кг
- Сметана жирная — 250 грн/кг
- Сметана обезжиренная — 160 грн/кг
Мясо и копчености
Не менее активной остается торговля мясной и копченой продукцией. Продавцы уверяют, что покупатели все чаще обращают внимание на натуральность изделий и домашнее производство. Некоторые позиции даже немного подешевели, что частично оживило спрос.
"У нас все натуральное, как должно быть. Фаршированная индюшиная шея — 350 гривен, немного цена даже упала. Сосиски, сардельки - также по 350 гривен. Печеное и копченое мясо — примерно 450 гривен", — рассказывает продавщица Валентина.
Стоимость копченостей
- Фаршированная индюшиная шея — 350 грн/кг
- Рыба — 450 грн/кг
- Сардельки / сосиски — 350 грн/кг
- Печеное или копченое мясо — 400-450 грн/кг
- Домашняя колбаса — 450 грн/кг
- Колбасы копченые/салями — 700 грн/кг
- Сало — 350 грн/кг
- Курица — 300 грн/кг
- Куриные крылышки — 350 грн/кг
- Куриное бедро — 350 грн/кг
Покупатели на базаре стали внимательнее планировать расходы и чаще покупают продукты небольшими порциями. В ближайшее время цены в значительной степени будут зависеть от новых поставок и начала сезона украинских овощей, которые традиционно постепенно снижают стоимость продукции на рынках Одессы.
Ранее мы писали, что на Привозе в Одессе цены на рыбу остаются стабильными с начала года. Наибольшим спросом пользуются карп, карась и судак. Продавцы говорят, что поставки не останавливаются. А также, о том, что свинина на одесском Привозе продается без резких скачков в цене. Спрос стабильный, но люди покупают меньшими порциями. Быстрее всего разбирают сало.
Читайте Новини.LIVE!