Новые цены на огурцы в Одессе — стоимость овощей в 2026 году

Ассортимент овощей на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на зимний сезон и всеобщее удорожание, существенных колебаний цен на продукты в последнее время не наблюдается. Однако некоторые сезонные овощи и дальше стоят недешево — это связано со сложностями логистики и высокими затратами на выращивание в теплицах. Традиционно самый большой спрос сохраняется на основные продукты питания: картофель, лук, капусту и молочные изделия.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одном из старейших базаров Одессы чтобы узнать актуальную стоимость на базовые продукты.

Реклама

Читайте также:

Овощи на базаре

Среди овощей самыми дорогими остаются тепличные позиции. Кабачки, баклажаны и сладкий перец на рынке продают в среднем по 250 грн за килограмм, перец капи — около 220 грн. Молодые овощи также держат высокую планку: молодая морковь стоит около 300 грн/кг, молодая капуста - 150 грн, а брокколи и цветная капуста — примерно по 200 грн за килограмм. Огурцы в зависимости от сорта и происхождения колеблются от 200 до 400 грн, в частности николаевские — около 350 грн. В то же время базовые овощи остаются доступными: картофель, старая капуста и лук продаются примерно по 25 грн за килограмм, редис — 80 грн, грибы — 140-150 грн.

"Цены пока как были, такие и остались но, конечно, наша продукция, вот как огурец николаевский — 350 гривен. Цена еще дорогая. Но люди по чуть-чуть ходят и берут", — говорит продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина об овощах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стоимость овощей

Кукуруза — 100 грн/шт

Кабачок — 250 грн/кг

Баклажан — 250 грн/кг

Перец — 250 грн/кг

Перец капи — 220 грн/кг

Морковь молодая — 300 грн/кг

Капуста молодая — 150 грн/кг

Капуста цветная — 200 грн/кг

Брокколи — 200 грн/кг

Огурцы — 200-400 грн/кг

Огурец николаевский — 350 грн/кг

Редис — 80 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук репчатый — 25 грн/кг

Чеснок — 150-200 грн/кг

Капуста старая — 25 грн/кг

Пекинская капуста — 50 грн/кг

Грибы — 140-150 грн/кг

Стоимость кукурузы на базаре. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды на рынке традиционно отличаются большим выбором импортной продукции. На прилавках можно найти турецкие мандарины — от 100 грн, израильские — более 220 грн. Апельсины в зависимости от страны стоят от 100 до 170 грн, бананы — около 90-100 грн, киви — 170 грн. Экзотические позиции остаются самыми дорогими: клубника из Греции достигает 700 грн за килограмм, голубика — более тысячи гривен, а импортная черешня может стоить до 1800 грн за килограмм. Также в продаже есть манго и ананасы примерно по 350 грн за штуку.

"Сегодня у нас товар шикарный, но цены немного поднялись. Поступил свежий мандарин из Израиля — очень сладкий, 220 гривен за килограмм. Это дороже, чем турецкие, но и вкус совсем другой", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о фруктах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стоимость фруктов

Яблоки Фуджи — 80 грн/кг

Мандарины — 100-130 грн/кг

Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг

Груши — 140-150 грн/кг

Гранат — 170-200 грн/кг

Апельсины (Турция) — 100 грн/кг

Апельсины (Испания) — 160-170 грн/кг

Апельсин красный/"шоколадный" — 230 грн/кг

Бананы — 90-100 грн/кг

Киви — 170 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Лимоны — 140-150 грн/кг

Авокадо Hass — 110 грн/шт

Виноград "Аватар" — 100 грн/100 г

Виноград белый без косточки — 450 грн/кг

Клубника (Греция) — 700 грн/кг

Черешня (Перу) — 1800 грн/кг

Голубика — 1200 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Манго — 350 грн/шт

Голубика на прилавке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Молочная продукция

Стабильной, по словам продавцов, остается ситуация и в молочном секторе. После праздников значительных изменений в стоимости продукции не произошло, а ассортимент традиционных домашних сыров даже расширяется. Покупатели часто выбирают брынзу, сулугуни и свежий творог, которые остаются популярными независимо от сезона.

"Цены такие же, как были еще до праздников. Пока все по-старому. Сыр сулугуни разный — белый, зеленый, с перцем — по 350 гривен. Болгарская брынза и моцарелла примерно по 300 гривен. Овечьей продукции с каждым днем становится больше", — говорит продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стоимость молочки

Сыр сулугуни — 350 грн/кг

Брынза болгарская — 300 грн/кг

Моцарелла — 200-300 грн/кг

Брынза овечья — 350 грн/кг

Брынза козья — 350 грн/кг

Брынза коровья — 280 грн/кг

Масло — 500 грн/кг

Сыр жирный — 240 грн/кг

Сыр средней жирности — 180 грн/кг

Сыр обезжиренный — 140-150 грн/кг

Сыр из топленого молока — 280 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана жирная — 250 грн/кг

Сметана обезжиренная — 160 грн/кг

Творог обезжиренный на прилавке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мясо и копчености

Не менее активной остается торговля мясной и копченой продукцией. Продавцы уверяют, что покупатели все чаще обращают внимание на натуральность изделий и домашнее производство. Некоторые позиции даже немного подешевели, что частично оживило спрос.

"У нас все натуральное, как должно быть. Фаршированная индюшиная шея — 350 гривен, немного цена даже упала. Сосиски, сардельки - также по 350 гривен. Печеное и копченое мясо — примерно 450 гривен", — рассказывает продавщица Валентина.

Продавщица Валентина о копченостях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стоимость копченостей

Фаршированная индюшиная шея — 350 грн/кг

Рыба — 450 грн/кг

Сардельки / сосиски — 350 грн/кг

Печеное или копченое мясо — 400-450 грн/кг

Домашняя колбаса — 450 грн/кг

Колбасы копченые/салями — 700 грн/кг

Сало — 350 грн/кг

Курица — 300 грн/кг

Куриные крылышки — 350 грн/кг

Куриное бедро — 350 грн/кг

Колбаса на прилавке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Покупатели на базаре стали внимательнее планировать расходы и чаще покупают продукты небольшими порциями. В ближайшее время цены в значительной степени будут зависеть от новых поставок и начала сезона украинских овощей, которые традиционно постепенно снижают стоимость продукции на рынках Одессы.

Ранее мы писали, что на Привозе в Одессе цены на рыбу остаются стабильными с начала года. Наибольшим спросом пользуются карп, карась и судак. Продавцы говорят, что поставки не останавливаются. А также, о том, что свинина на одесском Привозе продается без резких скачков в цене. Спрос стабильный, но люди покупают меньшими порциями. Быстрее всего разбирают сало.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася