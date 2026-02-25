Цены на фрукты на Привозе в Одессе зимой на Привозе

Прилавок с фруктами на Привозе. Фото: Новини.LIVE

В конце зимы яблоки остаются самым доступным фруктом на одесских рынках. Именно они формируют основу спроса и сдерживают общий рост цен. Стоимость зависит от сорта и локации, но резких скачков продавцы не фиксируют. Импортные фрукты стоят дороже, поэтому покупатели все чаще выбирают украинскую продукцию.

Новини.LIVE посетили одесский рынок Привоз и узнали актуальные цены на фрукты в конце зимы.

Цены на фрукты

На Привоз зимой доминируют яблоки украинских поставщиков. Самыми дешевыми остаются сорта Айдаред, Симиренко и Чемпион — по 40 грн/кг. Яблоки Фуджи продают в среднем по 50 грн/кг. Продавцы говорят, что именно местные яблоки позволяют удерживать цены на доступном уровне даже в сложных условиях.

На рынке Черемушки яблоки продают дороже — от 50 до 70 грн/кг в зависимости от сорта. На Киевский базар "Голден" стоит около 50 грн/кг, а "Фуджи" и "Гала" — по 60 грн/кг Таким образом, Привоз пока остается одним из самых выгодных мест для покупки яблок в городе.

Яблоки в коробках. Фото: Новини.LIVE

Стоимость других фруктов

Импортные фрукты существенно дороже яблок. На Привозе гранаты стоят около 220 грн/кг, мандарины из Сирии — 100 грн/кг. На Новом базаре мандарины продают по 100-150 грн/кг, гранаты — 150-200 грн/кг. А на Черемушках цены на мандарины колеблются от 120 до 250 грн/кг, гранат — около 200 грн/кг.

Спрос на фрукты

Продавцы отмечают, что покупатели все чаще выбирают базовые и проверенные фрукты. По словам продавщицы Оксаны, даже во время тревог и отключений одесситы приходят на рынки, но покупают осторожнее.

"Лучше всего сейчас берут наши яблоки. Они доступнее, и люди их знают", — говорит она.

Продавщица Оксана за прилавком. Фото: Новости.LIVE

