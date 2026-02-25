Ціни на фрукти на Привозі в Одесі взимку

Прилавок з фруктами на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці зими яблука залишаються найдоступнішим фруктом на одеських ринках. Саме вони формують основу попиту й стримують загальне зростання цін. Вартість залежить від сорту та локації, але різких стрибків продавці не фіксують. Імпортні фрукти коштують дорожче, тому покупці дедалі частіше обирають українську продукцію.

Новини.LIVE завітали на одеський ринок Привоз та дізналися актуальні ціни на фрукти наприкінці зими.

Ціни на фрукти

На Привоз узимку домінують яблука українських постачальників. Найдешевшими залишаються сорти Айдаред, Симиренка та Чемпіон — по 40 грн/кг. Яблука Фуджі продають у середньому по 50 грн/кг. Продавці кажуть, що саме місцеві яблука дозволяють утримувати ціни на доступному рівні навіть у складних умовах.

На ринку Черемушки яблука продають дорожче — від 50 до 70 грн/кг залежно від сорту. На Київський базар "Голден" коштує близько 50 грн/кг, а "Фуджі" та "Гала" — по 60 грн/кг Таким чином, Привоз наразі залишається одним із найвигідніших місць для купівлі яблук у місті.

Яблука в коробках. Фото: Новини.LIVE

Вартість інших фруктів

Імпортні фрукти суттєво дорожчі за яблука. На Привозі гранати коштують близько 220 грн/кг, мандарини з Сирії — 100 грн/кг. На Новому базарі мандарини продають по 100–150 грн/кг, гранати — 150–200 грн/кг. А на Черемушках ціни на мандарини коливаються від 120 до 250 грн/кг, гранат — близько 200 грн/кг.

Попит на фрукти

Продавці зазначають, що покупці дедалі частіше обирають базові та перевірені фрукти. За словами продавчині Оксани, навіть під час тривог і відключень одесити приходять на ринки, але купують обережніше.

"Найкраще зараз беруть наші яблука. Вони доступніші, і люди їх знають", — каже вона.

Продавчиня Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, на Привозі в Одесі ціни на рибу залишаються стабільними з початку року. Найбільший попит мають короп, карась і судак. Продавці кажуть, що поставки не зупиняються.

Також ми писали, що свинина на одеському Привозі продається без різких стрибків у ціні. Продавці кажуть, що попит стабільний, але люди купують меншими порціями. Найшвидше розбирають сало.