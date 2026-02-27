Вартість овочів в Одесі у 2026 році — нові ціни на огірки

Асортимент овочів на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Попри зимовий сезон та загальне подорожчання, суттєвих стрибків вартості продуктів останнім часом не відбулося, однак ціни на окремі сезонні овочі залишаються високими через складну логістику та тепличне вирощування. Найбільший попит традиційно мають базові продукти — картопля, цибуля, капуста та молочна продукція.

Журналісти Новини.LIVE побували на одному з найстаріших базарів Одеси щоб дізнатися актуальну вартість на базові продукти.

Овочі на базарі

Серед овочів найдорожчими залишаються тепличні позиції. Кабачки, баклажани та солодкий перець на ринку продають у середньому по 250 грн за кілограм, перець капі — близько 220 грн. Молоді овочі також тримають високу планку: молода морква коштує близько 300 грн/кг, молода капуста — 150 грн, а броколі та цвітна капуста — приблизно по 200 грн за кілограм. Огірки залежно від сорту та походження коливаються від 200 до 400 грн, зокрема миколаївські — близько 350 грн. Водночас базові овочі залишаються доступнішими: картопля, стара капуста та цибуля продаються приблизно по 25 грн за кілограм, редиска — 80 грн, гриби — 140–150 грн.

"Ціни поки як були, такі й залишились але, звичайно, наша продукція, ось як огурець миколаївський — 350 гривень. Ціна ще дорога. Але люди по трішки ходять і беруть", — каже продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про овочі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вартість овочів

Кукурудза — 100 грн/шт

Кабачок — 250 грн/кг

Баклажан — 250 грн/кг

Перець — 250 грн/кг

Перець капі — 220 грн/кг

Морква молода — 300 грн/кг

Капуста молода — 150 грн/кг

Капуста цвітна — 200 грн/кг

Броколі — 200 грн/кг

Огірки — 200–400 грн/кг

Огірок миколаївський — 350 грн/кг

Редиска — 80 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Часник — 150–200 грн/кг

Капуста стара — 25 грн/кг

Пекінська капуста — 50 грн/кг

Гриби — 140–150 грн/кг

Вартість кукурудзи на базарі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Фрукти на базарі

Фруктові ряди на ринку традиційно видрізняються великим вибором імпортної продукції. На прилавках можна знайти турецькі мандарини — від 100 грн, ізраїльські — понад 220 грн. Апельсини залежно від країни коштують від 100 до 170 грн, банани — близько 90–100 грн, ківі — 170 грн. Екзотичні позиції залишаються найдорожчими: полуниця з Греції сягає 700 грн за кілограм, лохина — понад тисячу гривень, а імпортна черешня може коштувати до 1800 грн за кілограм. Також у продажу є манго та ананаси приблизно по 350 грн за штуку.

"Сьогодні у нас товар шикарний, але ціни трохи піднялись. Поступив свіжий мандарин з Ізраїлю — дуже солодкий, 220 гривень за кілограм. Це дорожче, ніж турецькі, але й смак зовсім інший", — розповідає продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про фрукти. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вартість фруктів

Яблука Фуджі — 80 грн/кг

Мандарини — 100–130 грн/кг

Мандарини (Ізраїль) — 230 грн/кг

Груші — 140–150 грн/кг

Гранат — 170–200 грн/кг

Апельсини (Туреччина) — 100 грн/кг

Апельсини (Іспанія) — 160–170 грн/кг

Апельсин червоний / "шоколадний" — 230 грн/кг

Банани — 90–100 грн/кг

Ківі — 170 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Лимони — 140–150 грн/кг

Авокадо Hass — 110 грн/шт

Виноград "Аватар" — 100 грн/100 г

Виноград білий без кісточки — 450 грн/кг

Полуниця (Греція) — 700 грн/кг

Черешня (Перу) — 1800 грн/кг

Лохина — 1200 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Манго — 350 грн/шт

Лохина на прилавку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Молочна продукція

Стабільною, за словами продавців, залишається ситуація і в молочному секторі. Після свят значних змін у вартості продукції не відбулося, а асортимент традиційних домашніх сирів навіть розширюється. Покупці часто обирають бринзу, сулугуні та свіжий творог, які залишаються популярними незалежно від сезону.

"Ціни такі ж, як були ще до свят. Поки все по-старому. Сир сулугуні різний — білий, зелений, з перцем — по 350 гривень. Болгарська бринза і моцарела приблизно по 300 гривень. Овечої продукції з кожним днем стає більше", — каже продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вартість молочки

Сир сулугуні — 350 грн/кг

Бринза болгарська — 300 грн/кг

Моцарела — 200–300 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Бринза козяча — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 280 грн/кг

Масло — 500 грн/кг

Сир жирний — 240 грн/кг

Сир середньої жирності — 180 грн/кг

Сир знежирений — 140–150 грн/кг

Сир з топленого молока — 280 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Сметана жирна — 250 грн/кг

Сметана знежирена — 160 грн/кг

Сир знежирений на прилавку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Мясо та копченості

Не менш активною залишається торгівля м’ясною та копченою продукцією. Продавці запевняють, що покупці дедалі частіше звертають увагу на натуральність виробів та домашнє виробництво. Деякі позиції навіть трохи подешевшали, що частково пожвавило попит.

"У нас усе натуральне, як повинно бути. Фарширована індюшина шия — 350 гривень, трохи ціна навіть упала. Сосиски, сардельки — також по 350 гривень. Печене і копчене м’ясо — приблизно 450 гривень", — розповідає продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про копченості. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вартість копченостей

Фарширована індюшина шия — 350 грн/кг

Риба — 450 грн/кг

Сардельки / сосиски — 350 грн/кг

Печене або копчене м’ясо — 400–450 грн/кг

Домашня ковбаса — 450 грн/кг

Ковбаси копчені / салямі — 700 грн/кг

Сало — 350 грн/кг

Курка — 300 грн/кг

Курячі крильця — 350 грн/кг

Куряче стегно — 350 грн/кг

Ковбаса на прилавку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Покупці на базарі стали уважніше планувати витрати й частіше купують продукти невеликими порціями. Найближчим часом ціни значною мірою залежатимуть від нових поставок та початку сезону українських овочів, які традиційно поступово знижують вартість продукції на ринках Одеси.

Раніше ми писали, що на Привозі в Одесі ціни на рибу залишаються стабільними з початку року. Найбільший попит мають короп, карась і судак. Продавці кажуть, що поставки не зупиняються. А також, про те що свинина на одеському Привозі продається без різких стрибків у ціні. Попит стабільний, але люди купують меншими порціями. Найшвидше розбирають сало.

