Ціни на копченості в Одесі: як змінилась вартість м'яса

На Новому базарі в Одесі знизили ціни на частину копчених виробів та м’ясної продукції. Продавці кажуть, що попит став слабшим, тому доводиться коригувати вартість.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на ринку та дізналися, чому вони змінилися.

Ціни на ринку впали

На торгових рядах із копченими виробами зараз спокійніше, ніж зазвичай. Продавці не приховують: покупців стало менше, люди обережніше витрачають гроші. Через це доводиться переглядати ціни, навіть якщо закупівля не стала дешевшою.

Валентина, яка продає копченості на Новому базарі багато років, говорить, що за останній час частину позицій знизили в ціні. За її словами, це вимушене рішення, адже товар має продаватися, а не лежати на вітрині.

"Трошки ціна впала. Фарширована шийка — 350 гривень", — каже Валентина.

Скільки коштує копчена продукція

Жінка каже, що копчена риба у неї коштує 450 грн. По 350 грн продає докторську ковбасу, сардельки та сосиски. Також по 350 грн — ребра, підчеревина, курячі крильця і стегна.

Шия — запечена або копчена, коштує — 450 грн. Биток також продає по 450 грн. Кускове м’ясо та домашню ковбасу — 400 грн.

Сирокопчені вироби зі свинини та яловичини трохи вищі за ціною. У Валентини вони коштують 700 грн за кілограм. Стільки ж — ковбаса "Краківська". Сало — по 350 грн, а курятина — по 300 грн.

Продавчиня пояснює, що зниження цін напряму пов’язане з ситуацією в країні та настроями людей. За її словами, навіть постійні клієнти купують менше, ніж раніше.

"Падають продажі. І ціни падають. По-перше, війна. По-друге, людей мало", — говорить Валентина.

Вона додає, що на ринку зараз важливо втримати покупця, тому продавці намагаються не завищувати вартість і йдуть назустріч клієнтам.

В Україні можуть підвищити ціни на рибу

В Україні у 2026 році можуть зрости ціни на рибу. Подорожання зумовлено високими витратами на корми, електроенергію, пальне та логістику, що безпосередньо впливають на собівартість продукції. Різкого стрибка не прогнозують, але поступове подорожчання неминуче.

У 2026 році очікуються такі орієнтовні ціни:

лящ — від 100 грн/кг;

товстолоб — від 85-90 грн/кг;

сом — від 150 грн;

білий амур — до 90 грн/кг.

Форель може зрости до 200-240 грн через підвищення витрат на виробництво. Імпортні позиції також можуть подорожчати. Очікується, що хек коштуватиме 150-180 грн за кілограм, а пангасіус — близько 140 грн.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця поки не поспішають падати. У лютому 2026 року вартість затребуваного продукту майже не змінювалася, лише деякі супермаркети інколи встановлювали знижки.

Також ми писали, навіщо супермаркети влаштовують розпродажі продуктів. Це традиційна практика мереж для стимулювання покупок і привернення уваги до товарів.