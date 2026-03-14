На Киевском рынке в Одессе выросли цены на рыбу

Рыба на прилавке рынка.

На Киевском рынке в Одессе постепенно растут цены на рыбу. Продавцы объясняют это подорожанием топлива и изменениями в логистике поставок. Часть продукции привозят из других регионов Украины или импортируют, поэтому транспортные расходы сразу влияют на стоимость.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на популярном рынке Одессы.

Читайте также:

Цены на рыбу в Одессе

На рыбных прилавках рынка представлен широкий ассортимент морской и речной рыбы, а также морепродуктов. Цены зависят от вида продукции, способа обработки и происхождения. Самыми дешевыми остаются килька, минтай и хребты лосося, а самыми дорогими - копченая скумбрия и охлажденный лосось.

По словам продавщицы Ксении, торговцы пытаются удерживать цены на рыбу, даже несмотря на рост расходов на перевозку.

"Стараемся держать цены, но от нас многое не зависит. Сейчас топливо пошло вверх, логистика меняется, доставка дорожает — и цены понемногу растут. Но мы справимся — чем больше нас напрягают, тем лучше работаем", — говорит продавщица Ксения.

Ценники на рыбу на Киевском рынке Одессы.

По состоянию на сейчас на Киевском рынке в Одессе рыба продается по таким ценам:

Сельдь пряная — 200 грн/кг

Ханса — 220 грн/кг

Килька — 170 грн/кг

Салака — 120-200 грн/кг

Скумбрия свежая — 380 грн/кг

Скумбрия слабосоленая — 400 грн/кг

Сельдь крупная — 200 грн/кг

Шпроты — 240 грн/кг

Скумбрия копченая — 680 грн/кг

Ставрида — 400 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Хек без чешуи — 180 грн/кг

Минтай — 165 грн/кг

Камбала — 185 грн/кг

Хребты лосося — 120 грн/кг

Молочка рыбная — 220 грн/кг

Креветки — 350-450 грн/кг

Мидии чилийские — 350 грн/кг

Креветки серые — 470 грн/кг

Креветки без головы — 450 грн/кг

Кижуч дикий — 550 грн/кг

Лосось охлажденный — 750 грн/кг

Лосось куски — 500-650 грн/кг

Лосось слайсы — 350 грн/кг

Филе окуня — 400 грн/кг

Окунь тушка — 335-500 грн/кг

В Украине могут вырасти цены на рыбу

В Украине в этом году могут вырасти цены на рыбу из-за совокупности экономических, климатических и производственных факторов. Высокими остаются расходы на корма, электроэнергию, топливо и логистику, которые непосредственно влияют на себестоимость продукции. Резкого скачка не прогнозируют, но постепенное подорожание неизбежно.

В 2026 году ожидаются такие ориентировочные цены:

лещ — от 100 грн/кг;

толстолоб — от 85-90 грн/кг;

сом — от 150 грн;

белый амур — до 90 грн/кг.

Напомним, в Одесской области начался сезон дунайской сельди — знаменитой "дунайки". Первые уловы уже появились в Вилково, а рыбу начали привозить на одесские рынки. Однако цена на старте сезона оказалась неожиданно высокой. За килограмм просят около 500 гривен.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на побережье Черного моря найдено более 20 голубых крабов. После февральских штормов их начали замечать работники и местные жители. Часть животных съедают хищники, поэтому точное количество больше.