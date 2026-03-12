В Одессе растут цены на рынках из-за дорогостоящего топлива - как повысилась стоимость продуктов

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В Украине снова фиксируют рост цен, и заметно это на продуктах питания — подорожали почти все категории товаров. Основной причиной называют повышение стоимости горючего, непосредственно влияющее на логистику и доставку продукции в города, а также расходы на обогрев теплиц для выращивания ранних овощей.

Журналисты Новини.LIVE отправились на один из одесских базаров, чтобы узнать актуальную стоимость продуктовой корзины.

Овощи на базаре

Наибольшее подорожание заметно на овощных рядах. Часть продукции сейчас поступает из теплиц или привозится из других регионов, поэтому ее стоимость зависит от затрат на транспортировку и энергоносители. По словам продавцов, именно ранние овощи традиционно остаются самыми дорогими в начале сезона. Покупатели же часто выбирают более доступные позиции или покупают меньше, чем обычно. В то же время ассортимент на рынке остается широким.

"На все поднялась уже цена. Ну, процентов 15-20 продукты поднялись. Все подорожало. Импорт — понятно, но сейчас еще и теплица идет, все же надо топить", — говорит продавец Анатолий.

Продавец Анатолий о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Помидоры (Умань / Николаев) — 200-300 грн/кг

Помидоры черри (Турция) — 150-200 грн/кг

Помидоры на ветке — 200 грн/кг

Помидор "Микадо" — 350-450 грн/кг

Помидоры коктейльные (розовые, красные) — 350-450 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цветная — 200 грн/кг

Перец болгарский — 250 грн/кг

Перец капи — 200 грн/кг

Капуста — 50-100 грн/кг

Пекинская капуста — 45 грн/кг

Стоимость помидоров. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды также испытывают колебания цен. Продавцы объясняют, что импортные товары особенно чувствительны к изменениям в стоимости горючего и логистики. Часть фруктов приходится доставлять из-за границы, поэтому даже небольшие изменения в закупочной цене сразу ощущаются на прилавках. При этом продавцы стараются удерживать цены на популярные товары, чтобы не потерять покупателей.

"Каждый раз приезжаешь на закупку — просто в шоке. Испанская апельсинка поднялась на двадцать гривен. Так же поднялся киви голд, авокадо. Банан тоже дорожает, но мы его пока держим на разницу — такой себе спортивный интерес", — рассказывает продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Банан — 100 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Мандарины (Турция) — 120 грн/кг

Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг

Мандарины (Испания) — 200 грн/кг

Гранат (Сирия) — 160 грн/кг

Гранат (Испания) — 180 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт

Груша (Украина) — 120 грн/кг

Груша (старый сорт, киргизская) — 90 грн/кг

Яблоки — 50-80 грн/кг

Клубника — 550 грн/кг

Лотки с клубникой. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

На мясном ряду продавцы говорят, что цены меняются медленнее. Однако даже здесь подорожание топлива влияет на стоимость продукции, ведь транспортировка скота и готового мяса также требует затрат. По словам продавцов, пока изменения незначительны, но они могут продолжиться, если логистика и дальше будет дорожать.

"Может подняться, может немного опуститься — все зависит от ситуации. Вот видите, топливо поднялось, доставка стала немного дороже. Значит, и мясо немного поднялось, но не сильно — пять-десять гривен", — объясняет продец Евгений.

Продец Евгений о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Телятина молочная — 450 грн/кг

Говядина молодая — 380 грн/кг

Баранина молочная — 350-400 грн/кг

Курица домашняя (бройлер) — 180 грн/кг

Свинина — 250-300 грн/кг

Сало — 250-300 грн/кг

Сало на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

На рыбных прилавках продавцы также отмечают влияние логистики на цены. Часть продукции доставляется из других регионов или импортируется, поэтому любое подорожание транспорта сразу отражается на стоимости. В то же время торговцы говорят, что стараются удерживать цены, чтобы покупатели не отказывались от рыбы.

"Стараемся держать цены, но от нас многое не зависит. Сейчас топливо пошло вверх, логистика меняется, доставка дорожает — и цены понемногу растут. Но мы справимся — чем больше нас напрягают, тем лучше работаем", — говорит продавщица Ксения.

Продавщица Ксения о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Сельдь пряная — 200 грн/кг

Ханса — 220 грн/кг

Килька — 170 грн/кг

Салака — 120-200 грн/кг

Скумбрия свежая — 380 грн/кг

Скумбрия слабосоленая — 400 грн/кг

Сельдь крупная — 200 грн/кг

Шпроты — 240 грн/кг

Скумбрия копченая — 680 грн/кг

Ставрида — 400 грн/кг

Хек — 200 грн/кг (было 190 грн)

Хек без чешуи — 180 грн/кг

Минтай — 165 грн/кг

Камбала — 185 грн/кг

Хребты лосося — 120 грн/кг

Молочка рыбная — 220 грн/кг

Креветки — 350-450 грн/кг

Мидии (чилийские) — 350 грн/кг

Креветки серые — 470 грн/кг

Креветки без головы — 450 грн/кг

Кижуч дикий — 550 грн/кг

Лосось охлажденный — 750 грн/кг

Лосось куски — 500-650 грн/кг

Лосось слайсы — 350 грн/кг

Филе окуня — 400 грн/кг

Окунь тушка — 335-500 грн/кг

Рыба на базаре. Фото: Новини.LIVE

В целом продавцы на Киевском рынке говорят, что главным фактором подорожания продуктов сейчас остается топливо. Из-за этого увеличиваются расходы на доставку и производство, особенно для тепличных хозяйств. Пока большинство торговцев пытаются сдерживать цены, однако признают: если стоимость топлива и дальше будет расти, продукты на рынках могут подорожать еще больше.

Ранее мы писали, что после недавних обстрелов часть рынка Черемушки в Одессе работает с перебоями, но торговля постепенно восстанавливается. Из-за этого цены на отдельную молочную продукцию даже немного снизились. Заметнее всего подешевело домашнее масло.

А также, о том, что в Украине назревает риск топливного кризиса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Логистика постоянно дорожает вследствие колебания цен на бензин. Назревает вопрос, могут ли наши граждане в ближайшее время столкнуться с негативным последствием этой ситуации - ростом стоимости потребительских товаров.

