Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На одесских рынках молочка начинает дешеветь

На одесских рынках молочка начинает дешеветь

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 15:01
Сколько стоит молочка на Черемушках в Одессе
Молочный ряд в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После недавних обстрелов часть рынка Черемушки в Одессе функционирует с перебоями, однако торговля постепенно налаживается. Число покупателей уменьшилось, а ассортимент некоторых товаров увеличился. В результате цены на некоторые молочные продукты немного снизились, особенно заметно подешевело домашнее масло.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки и узнали цены на молочную продукцию.

Реклама
Читайте также:

Работа после обстрелов

После обстрелов часть торговых точек на рынке "Черемушки" временно не работала. Некоторые продавцы пострадали — были повреждены места торговли и товар. Несмотря на это рынок быстро возобновил работу. По словам продавцов, многие люди уже на следующий день вернулись к торговле. Продавщица Татьяна рассказывает, что даже те, чьи прилавки пострадали, продолжили работать.

"Рынок работает даже после обстрелов. Мы все отстроим, и все у нас будет хорошо. Мы уже и не такое пережили, поэтому осталось еще совсем немного", — говорит она.

Ціни на молочку на Черемушках
Продавщица Татьяна о работе рынка. Фото: Новини.LIVE

Что влияет на стоимость

Продавцы объясняют, что на стоимость молочной продукции влияет несколько факторов. В частности количество товара, спрос и ситуация с электроэнергией. Например, масло раньше продавали примерно по 600 грн за килограмм, а сейчас его можно найти уже по 500 грн. По словам продавцов, молочной продукции стало немного больше, а покупателей — меньше.

"Маслице у нас 500 гривен за килограмм, было 600. Немножко упала цена, потому что молочки стало больше, а людей меньше", — объясняет продавщица Татьяна.

Ціни на молочку на Черемушках
Масло на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы также отмечают, что на часть товаров влияет недостаток электроэнергии. Поэтому некоторые продукты привозят в меньших объемах.

Цены на молочную продукцию

  • Масло — 500 грн/кг
  • Сыр нежирный — 120 грн/кг
  • Сыр средний — 150 грн/кг
  • Сыр жирный — 220-230 грн/кг
  • Брынза коровья — 220-230 грн/кг
  • Брынза овечья — 280-300 грн/кг
  • Брынза бочковая — 350 грн/кг
  • Сулугуни — 280 грн/кг
  • Сливки — 350 грн/кг
  • Сметана — 130-200 грн/кг
  • Молоко — 50 грн/л
  • Яйца домашние — 75 грн за 10 штук
  • Блины — 270 грн/кг
Ціни на молочку на Черемушках
Брынза на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать свежую молочку

Покупателям на рынке советуют обращать внимание на несколько простых признаков свежести. Во-первых, стоит оценить запах продукта — свежая молочная продукция имеет легкий и приятный молочный аромат. Во-вторых, важен цвет: например, натуральное масло обычно имеет светло-желтый оттенок. Также продавцы советуют покупать молочные продукты у тех торговцев, которые постоянно работают на рынке и имеют своих постоянных клиентов.

"В магазине дороже, а у нас дешевле и натуральное, и все вкусное", — говорит продавщица Татьяна.

Напомним, мы сообщали о том, что на рынке Черемушки в Одессе большинство фруктов сейчас привозят из-за границы. Их цена зависит от страны происхождения и качества. После недавнего обстрела рынок постепенно возвращается к работе. В то же время на стоимость товаров начинают влиять курс валюты и более дорогое топливо.

Также мы писали, что на рынке Черемушки в Одессе продают мед прошлогоднего и позапрошлогоднего урожая, а также десятки продуктов из пасеки. Цены колеблются от 150 до 350 гривен за банк. Продавцы говорят, что некоторые сорта подорожали, потому что весенние заморозки уничтожили цвет акации.

Одесса Одесская область Новости Одессы цены молоко молочные продукты
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации