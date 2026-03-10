Сколько стоит молочка на Черемушках в Одессе

Молочный ряд в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После недавних обстрелов часть рынка Черемушки в Одессе функционирует с перебоями, однако торговля постепенно налаживается. Число покупателей уменьшилось, а ассортимент некоторых товаров увеличился. В результате цены на некоторые молочные продукты немного снизились, особенно заметно подешевело домашнее масло.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки и узнали цены на молочную продукцию.

Реклама

Читайте также:

Работа после обстрелов

После обстрелов часть торговых точек на рынке "Черемушки" временно не работала. Некоторые продавцы пострадали — были повреждены места торговли и товар. Несмотря на это рынок быстро возобновил работу. По словам продавцов, многие люди уже на следующий день вернулись к торговле. Продавщица Татьяна рассказывает, что даже те, чьи прилавки пострадали, продолжили работать.

"Рынок работает даже после обстрелов. Мы все отстроим, и все у нас будет хорошо. Мы уже и не такое пережили, поэтому осталось еще совсем немного", — говорит она.

Продавщица Татьяна о работе рынка. Фото: Новини.LIVE

Что влияет на стоимость

Продавцы объясняют, что на стоимость молочной продукции влияет несколько факторов. В частности количество товара, спрос и ситуация с электроэнергией. Например, масло раньше продавали примерно по 600 грн за килограмм, а сейчас его можно найти уже по 500 грн. По словам продавцов, молочной продукции стало немного больше, а покупателей — меньше.

"Маслице у нас 500 гривен за килограмм, было 600. Немножко упала цена, потому что молочки стало больше, а людей меньше", — объясняет продавщица Татьяна.

Масло на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы также отмечают, что на часть товаров влияет недостаток электроэнергии. Поэтому некоторые продукты привозят в меньших объемах.

Цены на молочную продукцию

Масло — 500 грн/кг

Сыр нежирный — 120 грн/кг

Сыр средний — 150 грн/кг

Сыр жирный — 220-230 грн/кг

Брынза коровья — 220-230 грн/кг

Брынза овечья — 280-300 грн/кг

Брынза бочковая — 350 грн/кг

Сулугуни — 280 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана — 130-200 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Яйца домашние — 75 грн за 10 штук

Блины — 270 грн/кг

Брынза на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать свежую молочку

Покупателям на рынке советуют обращать внимание на несколько простых признаков свежести. Во-первых, стоит оценить запах продукта — свежая молочная продукция имеет легкий и приятный молочный аромат. Во-вторых, важен цвет: например, натуральное масло обычно имеет светло-желтый оттенок. Также продавцы советуют покупать молочные продукты у тех торговцев, которые постоянно работают на рынке и имеют своих постоянных клиентов.

"В магазине дороже, а у нас дешевле и натуральное, и все вкусное", — говорит продавщица Татьяна.

Напомним, мы сообщали о том, что на рынке Черемушки в Одессе большинство фруктов сейчас привозят из-за границы. Их цена зависит от страны происхождения и качества. После недавнего обстрела рынок постепенно возвращается к работе. В то же время на стоимость товаров начинают влиять курс валюты и более дорогое топливо.

Также мы писали, что на рынке Черемушки в Одессе продают мед прошлогоднего и позапрошлогоднего урожая, а также десятки продуктов из пасеки. Цены колеблются от 150 до 350 гривен за банк. Продавцы говорят, что некоторые сорта подорожали, потому что весенние заморозки уничтожили цвет акации.