Некоторые сорта меда в Одессе стали роскошью — сколько стоят

На популярном в Одессе рынке Черемушки продают мед прошлогоднего и позапрошлогоднего урожая, а также десятки продуктов с пасеки. Цены колеблются от 150 до 350 гривен за банку. Некоторые сорта существенно подорожали, потому что весенние заморозки уничтожили цвет акации.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мед на рынке Черемушки.

Мед на рынках Одессы

На рынке Черемушки в Одессе можно найти мед разных сортов — от майского до гречишного. Продавцы говорят, что ассортимент зависит от погоды и урожая. Некоторые виды меда в этом году вообще не появились из-за морозов. Продавщица Татьяна объясняет, что самым популярным среди покупателей остается акациевый мед. Однако в 2025 году пасечники его почти не собрали.

"Акациевый мед у нас остался только с 2024 года. Пол-литровая баночка стоит 350 гривен, литровая — 700. В 2025-м акации практически не было — она вся вымерзла", — рассказывает продавщица.

Из-за этого покупатели чаще берут другие сорта. По словам Татьяны, наиболее доступным остается разнотравье.

"Разнотравье стоит 150 гривен за пол-литровую баночку. Липовый и гречишный мед — примерно по 250 гривен. А майский сейчас по 200 гривен", — говорит она.

Кроме меда, на прилавке продают и другие продукты пчеловодства. Многие из них изготавливают сами пасечники. Татьяна показывает воск и объясняет, что его используют не только для свечей.

"Это натуральный пчелиный воск. Из него делают кремы, бальзамы, различные мази и свечи. Люди часто покупают его для домашних средств ухода", — говорит продавщица.

Также на рынке можно найти пыльцу, прополис, настойки и медовые сладости. Часть продукции продавцы специально готовят к праздникам.

"Мы делаем медовые скрабы, мыло, гигиенические бальзамы для губ на основе воска. Это натуральные вещи — мед, морская соль, эфирные масла. К праздникам, особенно к 8 марта, люди часто берут такие подарки", — объясняет Татьяна.

Отдельно продают и мед в сотах. По словам продавщицы, он считается одним из самых ценных.

"Когда пчелы запечатывают соты, они добавляют туда много полезных веществ. Поэтому мед в сотах и забрусовий мед ценят больше - там остается все естественное", — добавляет она.

Продавцы говорят, что спрос на мед в холодное время традиционно выше. Люди покупают его не только как сладости, но и как натуральную добавку к рациону.

Стоимость меда на рынке Черемушки

Акация (2024) — 350 грн (0,5 л) / 700 грн (1 л)

Майский — 200 грн

Липа — 250 грн

Гречишный — 250 грн

Разнотравье — 150 грн

Прополисные свечи — 150 грн/10 шт

