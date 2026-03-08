Сколько стоят букеты в Одессе 8 марта — цены на цветы

Девушка с букетом цветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На праздник "8 марта" в Одессе традиционно покупают тысячи букетов — от простых тюльпанов до дизайнерских композиций. Студии и сервисы доставки работают без передышки. Мужчины берут букеты для мам, жен, коллег и учителей, а цены в этот день могут отличаться в десятки раз.

Новини.LIVE промониторили популярные цветочные магазины и сервисы доставки, чтобы понять, сколько сегодня стоят самые простые, средние и самые дорогие букеты.

Цены на букеты в Одессе

Сегодня в Одессе цветочные магазины работают с повышенным спросом. Традиционно и чаще всего покупатели на этот праздник выбирают тюльпаны, розы или готовые композиции разного размера. Именно от количества цветов, сорта и оформления зависит стоимость букета.

Например, в каталоге сервиса доставки Kvitka небольшие композиции начинаются примерно от 880-1000 гривен. Среди таких предложений — букет из кустовых роз "Прикосновение" за 880 грн, букет из гербер "Позитив" за 940 грн и композиция с гортензией "Молли" примерно за 1000 грн.

Стоимость букета "Молли". Фото: скриншот с Kvitka

В среднем сегменте цены заметно выше. Например, в этом же каталоге есть букеты от 3000 гривен, в частности, композиции из десятков роз или смешанных цветов.

Букеты из роз. Фото: скриншот с Kvitka

В сервисе доставки Flowers.ua популярные букеты также стоят несколько тысяч гривен. Например, композиция "15 красных роз" стоит примерно 2352 грн, а букет "Loveliness" — около 1777 грн.

Букеты на заказ. Фото: Flowers.ua

Еще дороже являются большие композиции. В цветочном сервисе Floravipluxe монобукет из 51 розы стоит около 10 000 грн. Самые дорогие предложения — это большие праздничные букеты из 101 розы. Например, в каталоге такая композиция стоит от 12 000 грн.

Цены на букеты из роз. Фото: скриншот с Floravipluxe

Похожие предложения можно найти и на других сервисах доставки цветов. Например, букеты в коробках или большие композиции могут стоить 3300-3800 гривен и больше в зависимости от количества цветов и декора.

Авторские букеты в коробках. Фото: скриншот с roza.od.ua

Самые дорогие букеты во флористических студиях

Отметим, что разница в ценах на цветы в Одессе 8 марта довольно ощутима. Небольшие композиции стоят около тысячи гривен, средние букеты — несколько тысяч, а большие праздничные композиции могут превышать десять тысяч гривен.

Большой монобукет из 101 розы длиной 50-60 см в праздничном оформлении — 23 089 грн.

Премиальный букет из 101 розы с оформлением и открыткой — 21 744 грн.

Большой букет из 101 розовой розы в подарочном оформлении — 14 399 грн.

Классический монобукет из 101 красной розы — 14 800 грн.

Большая композиция из 101 розы разных оттенков — 15 937 грн.

Декоративная композиция из 101 розы в большой флористической коробке — 10 565 грн.

Один из самых больших букетов в каталоге из 151 розы — 15 515 грн.

Массивная композиция из 201 розы длиной 60 см — 39 598 грн.

Большой монобукет из 201 красной розы во флористическом оформлении — 24 350 грн.

Большая композиция из высоких роз премиального сорта — 32 525 грн.

Композиция "151 красная роза" — 32 180 грн.

Самые дорогие букеты. Фото: roza.od.ua

Напомним, цены на букеты цветов в Киеве на 8 марта разные. В частности, за некоторые придется заплатить почти 6 тысяч гривен, а стартует стоимость от 1880 грн.

Также Новини.LIVE сравнили цены в цветочных студиях и на уличном базаре в Одессе. В студиях стоимость тюльпанов составляет от 60 грн за штуку, тогда как роза стоит от 120 грн. Кустовая роза и хризантема обойдутся в 130 грн за ветку. Более премиальные позиции — ранункулюс по 300 грн, пион по 250 грн, гортензия от 300 до 400 грн за цветок. Готовые букеты стартуют от 1000 грн, а композиции в коробках могут достигать 3500 грн.