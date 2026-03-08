Ціни на квіти в Одесі на 8 березня – скільки коштують букети

Дівчина з букетом квітів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Міжнародний день боротьби за права жінок, 8 березня, в Одесі традиційно купують тисячі букетів — від простих тюльпанів до великих дизайнерських композицій. Студії та сервіси доставки працюють без перепочинку. Одесити беруть букети для мам, дружин, колег і вчителів, а ціни цього дня можуть відрізнятися у десятки разів.

Новини.LIVE промоніторили популярні квіткові магазини та сервіси доставки, щоб зрозуміти, скільки сьогодні коштують найпростіші, середні та найдорожчі букети.

Ціни на букети в Одесі

Сьогодні в Одесі квіткові магазини працюють із підвищеним попитом. Традиційно та найчастіше покупці на це свято обирають тюльпани, троянди або готові композиції різного розміру. Саме від кількості квітів, сорту та оформлення залежить вартість букета.

Наприклад, у каталозі сервісу доставки Kvitka невеликі композиції починаються приблизно від 880-1000 гривень. Серед таких пропозицій — букет із кущових троянд "Дотик" за 880 грн, букет із гербер "Позитив" за 940 грн та композиція з гортензією "Моллі" приблизно за 1000 грн.

Вартість букету "Моллі". Фото: скриншот з Kvitka

У середньому сегменті ціни помітно вищі. Наприклад, у цьому ж каталозі є букети від 3000 гривень, зокрема, композиції з десятків троянд або змішаних квітів.

Букети з троянд. Фото: скриншот з Kvitka

У сервісі доставки Flowers.ua популярні букети також коштують кілька тисяч гривень. Наприклад, композиція "15 червоних троянд" коштує приблизно 2352 грн, а букет "Loveliness" — близько 1777 грн.

Букети на замовлення. Фото: Flowers.ua

Ще дорожчими є великі композиції. У квітковому сервісі Floravipluxe монобукет із 51 троянди коштує близько 10 000 грн. Найдорожчі пропозиції — це великі святкові букети зі 101 троянди. Наприклад, у каталозі така композиція коштує від 12 000 грн.

Ціни на букети з троянд. Фото: скриншот з Floravipluxe

Схожі пропозиції можна знайти і на інших сервісах доставки квітів. Наприклад, букети у коробках або великі композиції можуть коштувати 3300–3800 гривень і більше залежно від кількості квітів і декору.

Авторські букети. Фото: скриншот з roza.od.ua

Найдорожчі букети у флористичних студіях

Зазначимо, що різниця в цінах на квіти в Одесі 8 березня досить відчутна. Невеликі композиції коштують близько тисячі гривень, середні букети — кілька тисяч, а великі святкові композиції можуть перевищувати десять тисяч гривень.

Великий монобукет із 101 троянди довжиною 50-60 см у святковому оформленні — 23 089 грн.

Преміальний букет із 101 троянди з оформленням і листівкою — 21 744 грн.

Великий букет із 101 рожевої троянди у подарунковому оформленні — 14 399 грн.

Класичний монобукет із 101 червоної троянди — 14 800 грн.

Велика композиція з 101 троянди різних відтінків — 15 937 грн.

Декоративна композиція зі 101 троянди у великій флористичній коробці — 10 565 грн.

Один із найбільших букетів у каталозі з 151 троянди — 15 515 грн.

Масивна композиція з 201 троянди довжиною 60 см — 39 598 грн.

Великий монобукет із 201 червоної троянди у флористичному оформленні — 24 350 грн.

Велика композиція з високих троянд преміального сорту — 32 525 грн.

Композиція "151 червона троянда" — 32 180 грн.

Найдорожчі букети. Фото: roza.od.ua

Нагадаємо, ціни на букети квітів в Києві на 8 березня різні. Зокрема, за деякі доведеться заплатити майже 6 тисяч гривень, а стартує вартість від 1880 грн.

Також Новини.LIVE порівняли ціни у квіткових студіях та на вуличному базарі в Одесі. У студіях вартість тюльпанів становить від 60 грн за штуку, тоді як троянда коштує від 120 грн. Кущова троянда та хризантема обійдуться у 130 грн за гілку. Більш преміальні позиції — ранункулюс по 300 грн, півонія по 250 грн, гортензія від 300 до 400 грн за квітку. Готові букети стартують від 1000 грн, а композиції у коробках можуть сягати 3500 грн.