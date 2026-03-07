Ціни на квіти в Одесі перед 8 березня 2026 - скільки коштують троянди та тюльпани

Продавчиня квітів на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Весняний сезон у квітковому бізнесі Одеси традиційно активізується напередодні 8 Березня. Попри війну та зміну купівельної спроможності, містяни не відмовляються від звички дарувати квіти. Щоправда, підхід до вибору став більш зваженим, а бюджети — чітко прорахованими.

Журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у квіткових студіях та на вуличному базарі й з’ясували, що змінилося цього року.

Найбільший попит

У квіткових студіях асортимент традиційно широкий — від класичних троянд до сезонних ранункулюсів. Продавці кажуть, що покупці зазвичай приходять уже з розумінням, що саме шукають. Частина клієнтів орієнтується на символізм, частина — на бюджет. Проте перед 8 Березням визначальний фактор залишається незмінним — сезонність. Саме вона формує основний попит.

"На 8 березня все ж таки беруть більше тюльпани. Хтось любить тільки рози. Але взагалі всі йдуть і кажуть — тюльпани, тюльпани", — розповідає продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про тюльпани. Фото: Новини.LIVE

Асортимент Українського тюльпана. Фото: Новини.LIVE

У студіях його вартість нині становить 60 грн за штуку, тоді як троянда коштує 120 грн. Кущова троянда та хризантема обійдуться у 130 грн за гілку. Більш преміальні позиції — ранункулюс по 300 грн, півонія по 250 грн, гортензія від 300 до 400 грн за квітку. Готові букети стартують від 1000 грн, а композиції у коробках можуть сягати 3500 грн.

Звідки везуть квіти

Частина квітів у студіях — імпортна, частина — українського виробництва. Продавці зазначають, що логістика у 2026 році залишається складною, однак поставки не припиняються. Найчастіше покупців цікавить якість — розмір бутона, висота стебла, стійкість квітки. Особливо це стосується тюльпанів, які є головним товаром сезону.

"Везуть із заходу, везуть з Голландії, везуть і з під Одеси. У Голландії тюльпани ріжуть маленькими — вони приходять із меншими бутонами. Вони не такі високі, як наші. Все ж наші кращі. Український тюльпан — найкращий", — каже продавчиня Ірина.

Рожеві тюльпани. Фото: Новини.LIVE

Основним імпортним напрямком традиційно залишаються Нідерланди — один із найбільших світових експортерів квітів. Водночас одеські продавці наголошують, що українські тюльпани не поступаються за якістю. Крім того, закупівля в українських виробників дозволяє зменшити витрати на доставку. Це частково допомагає стримувати роздрібну ціну.

Як змінився попит

Попит на квіти, за словами продавців, не зменшився кардинально. Люди продовжують купувати букети, хоча підхід до покупки став більш прагматичним. Змінився й сам процес вибору — тепер він часто відбувається дистанційно. Особливо це помітно напередодні свят, коли чоловіки не завжди можуть особисто прийти до магазину. Відеодзвінки стали звичною частиною торгівлі.

"Не беруть менше. Як брали, так і беруть. Раніше чоловіки самі приходили, а тепер по відеозв’язку показують жінкам букети. Він дивиться, каже — ось цей мені подобається. Перекидає гроші, вона платить, а я вручаю їй букет від її чоловіка", — розповідає продавчиня Ірина.

Зібраний бюкет з трояндами. Фото: Новини.LIVE

Велика частина чоловіків служить, тому обирають квіти дистанційно. Та попри всі зміни, традиція дарувати букети до свята зберігається.

Квіти на Привозі

На вуличному ринку ціни помітно нижчі, ніж у студіях. Тут менше витрат на оформлення та оренду, тому продавці можуть тримати бюджетний сегмент. Покупці, які шукають економний варіант, частіше обирають саме такі точки продажу. Різниця у вартості іноді сягає 20–30 гривень на одній квітці. Проте і тут продавці не ризикують різко піднімати ціни.

"Люди не хочуть купувати дорого, тому не змінюємо вартість. Тюльпанчик піднявся гривень на п’ять, але так — усе як у минулому році", — каже продавчиня Наталя.

Продавчиня Наталя про вартість квітки. Фото: Новини.LIVE

Жовті тюльпани. Фото: Новини.LIVE

На вулиці тюльпан можна придбати за 40 грн за штуку, троянду — від 40 грн, ірис — за 50 грн. Упаковка фрезії 20 штук коштує близько 500 грн. За словами продавців, підвищення цього року мінімальне і не перевищує кількох гривень. Головне завдання — зберегти покупця.

Квіти в горщиках

Окремим сегментом залишаються рослини в горщиках. Вони довговічніші й часто сприймаються як більш практичний подарунок. Особливо популярні гіацинти та цикламени, які квітнуть навесні. Такий варіант обирають ті, хто хоче, щоб квітка тішила не один день. Цінова політика тут також орієнтована на доступність.

"Всі ціни бюджетні для нашого народу, для теперішнього часу. Ми стараємось тримати ціни, щоб кожен зміг привітати своїх дівчат до свята", — каже продавчиня Любов.

Продавчиня Любов про квіти в горщику. Фото: Новини.LIVE

Рожеві квіти в горщику. Фото: Новини.LIVE

Тюльпан у горщику коштує близько 350 грн, троянда — також 350 грн. Цикламен можна придбати за 200–300 грн, гіацинт — за 100–200 грн, фіалки — від 50 грн. Продавці навіть у складний економічний період намагаються зберігати помірні ціни. Адже головне — щоб люди мали змогу привітати близьких. І попри всі виклики, квітковий ринок Одеси до весняного свята залишається активним і різноманітним.

Раніше ми писали, про те чи будуть одесити святкувати 8 березня. Щоб жінки хотіли отмати в подарунок найбільше, та який бюджет готові витратити чоловіки. А також, про те як легко доглядати за квітами що вам подарували. Як зберегти свіжу квітку на довго, щоб вона радувала вас тижнями.

