Цены на цветы в Одессе перед 8 марта 2026 - сколько стоят розы и тюльпаны

Продавец цветов на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Весна традиционно оживляет цветочный бизнес в Одессе в канун 8 Марта. Несмотря на войну и изменение покупательной способности, горожане не отказываются от традиции дарить цветы. Правда, подход к выбору стал более взвешенным, а бюджеты — четко просчитанными.

Журналисты Новини.LIVE сравнили цены в цветочных студиях и на уличном базаре и выяснили, что изменилось в этом году.

Наибольшим спросом пользуются

В цветочных студиях ассортимент традиционно широкий — от классических роз до сезонных ранункулюсов. Продавцы говорят, что покупатели обычно приходят уже с пониманием, что именно ищут. Часть клиентов ориентируется на символизм, часть — на бюджет. Однако перед 8 Марта определяющий фактор остается неизменным — сезонность. Именно она формирует основной спрос.

"На 8 марта все же берут больше тюльпаны. Кто-то любит только розы. Но вообще все идут и говорят — тюльпаны, тюльпаны", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о тюльпанах. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент Украинского тюльпана. Фото: Новини.LIVE

В студиях его стоимость сейчас составляет 60 грн за штуку, тогда как роза стоит 120 грн. Кустовая роза и хризантема обойдутся в 130 грн за ветку. Более премиальные позиции — ранункулюс по 300 грн, пион по 250 грн, гортензия от 300 до 400 грн за цветок. Готовые букеты стартуют от 1000 грн, а композиции в коробках могут достигать 3500 грн.

Откуда везут цветы

Часть цветов в студиях — импортная, часть — украинского производства. Продавцы отмечают, что логистика в 2026 году остается сложной, однако поставки не прекращаются. Чаще всего покупателей интересует качество — размер бутона, высота стебля, устойчивость цветка. Особенно это касается тюльпанов, которые являются главным товаром сезона.

"Везут с запада, везут из Голландии, везут и из под Одессы. В Голландии тюльпаны режут маленькими — они приходят с меньшими бутонами. Они не такие высокие, как наши. Все же наши лучшие. Украинский тюльпан — лучший", — говорит продавщица Ирина.

Розовые тюльпаны. Фото: Новини.LIVE

Основным импортным направлением традиционно остаются Нидерланды — один из крупнейших мировых экспортеров цветов. В то же время одесские продавцы отмечают, что украинские тюльпаны не уступают по качеству. Кроме того, закупка у украинских производителей позволяет уменьшить расходы на доставку. Это частично помогает сдерживать розничную цену.

Как изменился спрос

Спрос на цветы, по словам продавцов, не уменьшился кардинально. Люди продолжают покупать букеты, хотя подход к покупке стал более прагматичным. Изменился и сам процесс выбора — теперь он часто происходит дистанционно. Особенно это заметно в преддверии праздников, когда мужчины не всегда могут лично прийти в магазин. Видеозвонки стали привычной частью торговли.

"Не берут меньше. Как брали, так и берут. Раньше мужчины сами приходили, а теперь по видеосвязи показывают женщинам букеты. Он смотрит, говорит — вот этот мне нравится. Перебрасывает деньги, она платит, а я вручаю ей букет от ее мужа", — рассказывает продавщица Ирина.

Собранный бюкет с розами. Фото: Новини.LIVE

Большая часть мужчин служит, поэтому выбирают цветы дистанционно. Но несмотря на все изменения, традиция дарить букеты к празднику сохраняется.

Цветы на Привозе

На уличном рынке цены заметно ниже, чем в студиях. Здесь меньше затрат на оформление и аренду, поэтому продавцы могут держать бюджетный сегмент. Покупатели, которые ищут экономный вариант, чаще выбирают именно такие точки продаж. Разница в стоимости иногда достигает 20-30 гривен на одном цветке. Однако и здесь продавцы не рискуют резко поднимать цены.

"Люди не хотят покупать дорого, поэтому не меняем стоимость. Тюльпанчик поднялся гривен на пять, но так — все как в прошлом году", — говорит продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о стоимости цветка. Фото: Новини.LIVE

Желтые тюльпаны. Фото: Новини.LIVE

На улице тюльпан можно приобрести за 40 грн за штуку, розу - от 40 грн, ирис — за 50 грн. Упаковка фрезии 20 штук стоит около 500 грн. По словам продавцов, повышение в этом году минимальное и не превышает нескольких гривен. Главная задача — сохранить покупателя.

Цветы в горшках

Отдельным сегментом остаются растения в горшках. Они более долговечны и часто воспринимаются как более практичный подарок. Особенно популярны гиацинты и цикламены, которые цветут весной. Такой вариант выбирают те, кто хочет, чтобы цветок радовал не один день. Ценовая политика здесь также ориентирована на доступность.

"Все цены бюджетные для нашего народа, для настоящего времени. Мы стараемся держать цены, чтобы каждый смог поздравить своих девушек к празднику", — говорит продавщица Любовь.

Продавщица Любовь о цветах в горшке. Фото: Новини.LIVE

Розовые цветы в горшке. Фото: Новини.LIVE

Тюльпан в горшке стоит около 350 грн, роза — также 350 грн. Цикламен можно приобрести за 200-300 грн, гиацинт — за 100-200 грн, фиалки — от 50 грн. Продавцы даже в сложный экономический период стараются сохранять умеренные цены. Ведь главное — чтобы люди имели возможность поздравить близких. И несмотря на все вызовы, цветочный рынок Одессы к весеннему празднику остается активным и разнообразным.

Ранее мы писали, о том будут ли одесситы праздновать 8 марта. Чтобы женщины хотели получить в подарок больше всего, и какой бюджет готовы потратить мужчины. А также, о том как легко ухаживать за цветами что вам подарили. Как сохранить свежий цветок на долго, чтобы он радовал вас неделями.

