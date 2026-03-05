Цены на одесском базаре выросли в 2026 - какие продукты подорожали

Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене
На базаре Черемушки в Одессе торговцы говорят о колебаниях ценовой ситуации. Хотя существенных скачков пока не наблюдается, некоторые позиции уже постепенно растут в стоимости. Продавцы объясняют это повышением курса валюты, удорожанием горючего и расходами на тепличное производство. Прежде всего, подорожание ощутимо для импортных товаров и ранних овощей.
Журналисты Новини.LIVE на базар Черемушки чтобы узнать актуальную стоимость продуктов питания.
Овощи на базаре
Самыми дорогими остаются помидоры и тепличные овощи. Томаты из Умани или Николаева стоят 200-300 грн за килограмм, черри из Турции — 150-200 грн. Сорта "Микадо" и коктейльные помидоры достигают 350-450 грн за килограмм. Кабачки продают по 230 грн, болгарский перец — 250 грн, перец капи — около 200 грн. Цветная капуста стоит примерно 200 грн/кг.
"Мне кажется, что она то упала немножко цена, но сейчас начнет подниматься. Авокадо, апельсин, огурец точно поднимется. Поднимается доллар, солярка, бензин — это все доставка", — говорит продавщица Лариса.
Стоимость овощей
- Помидоры (Умань / Николаев) — 200-300 грн/кг
- Помидоры черри (Турция) — 150-200 грн/кг
- Помидоры на ветке — 200 грн/кг
- Помидор "Микадо" — 350-450 грн/кг
- Помидоры коктейльные (розовые, красные) — 350-450 грн/кг
- Кабачок — 230 грн/кг
- Капуста цветная — 200 грн/кг
- Перец болгарский — 250 грн/кг
- Перец капи — 200 грн/кг
- Капуста — 50-100 грн/кг
- Пекинская капуста — 45 грн/кг
Фрукты на базаре
Фруктовые ряды на "Черемушках" наполнены импортом. Цены зависят от страны происхождения и качества товара. Турецкие мандарины стоят около 120 грн/кг, израильские — 230 грн, испанские — около 200 грн. Апельсины и другие цитрусовые также демонстрируют разницу в цене в зависимости от поставщика. Однако недавний обстрел также повлиял на рынок.
"У меня ничего не пострадало. Мы тогда были в корпусе — там как раз много стекла повылетало. Я пошла на задний двор, где у нас торговые места, но как только начала подходить — расплакалась и вернулась обратно. Мне очень обидно и больно...", — делится продавщица Лариса.
Стоимость фруктов
- Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
- Банан — 100 грн/кг
- Лимон — 150 грн/кг
- Грейпфрут — 130 грн/кг
- Киви — 150 грн/кг
- Мандарины (Турция) — 120 грн/кг
- Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг
- Мандарины (Испания) — 200 грн/кг
- Гранат (Сирия) — 160 грн/кг
- Гранат (Испания) — 180 грн/кг
- Авокадо — 120 грн/шт
- Груша (Украина) — 120 грн/кг
- Груша (старый сорт, киргизская) — 90 грн/кг
- Яблоки — 50-80 грн/кг
Зелень на базаре
Продавцы зелени говорят, что спрос снизился. Часть товара — импортная, часть — из местных хозяйств. Пучок укропа, петрушки или зеленого лука стоит 10-15 грн, шпинат — 20 грн, щавель — 25 грн. Айсберг продают по 120 грн/кг, импортный ромен — 300 грн/кг, салаты премиум-сегмента достигают 350-400 грн за килограмм.
"Весна, похоже, будет холодной — земля хорошо промерзла, поэтому быстрого появления своей зелени ждать не стоит. Вот это — наша, местная петрушка. Возможно, она еще слишком молодая, но ее так скручивает, что уже через несколько часов после закупки листья теряют товарный вид. Есть и импортная зелень — она держится лучше, не так вянет и не скручивается", — говорит продавец Сергей.
Стоимость зелени
- Укроп / зеленый лук / петрушка — 10-15 грн/пучок
- Шпинат — 20 грн/пучок
- Щавель — 25 грн/пучок
- Салат — 20-25 грн/пучок
- Кинза — 20 грн/пучок
- Фризе — 250 грн/кг
- Бйондо — 250 грн/кг
- Ромен (импортный) — 300 грн/кг
- Дубок фиолетовый — 400 грн/кг
- Дубок зеленый — 350 грн/кг
- Лола — 350 грн/кг
- Стебель — 150 грн/кг
- Порей — 170 грн/кг
- Мята — 30 грн/пучок
- Айсберг — 120 грн/кг
- Розмарин — 25 грн/пучок
- Тимьян (обычный/лимонный) — 25 грн/пучок
Молочная продукция
В молочном секторе продавцы отмечают даже небольшое снижение стоимости отдельных позиций. Масло, которое раньше стоило 600 грн, сейчас продают по 500 грн за килограмм. Сыр нежирный можно приобрести за 120 грн/кг, средний — 150 грн, жирный — 220-230 грн. Брынза овечья стоит до 300 грн/кг, сулугуни - 280 грн.
"Масло у нас сейчас по 500 гривен за килограмм. Раньше было 600 — немного упала цена, потому что и молочной продукции стало больше. Ассортимент увеличивается, а вот людей, к сожалению, меньше", — рассказывает продавец Татьяна.
Стоимость молочки
- Масло — 500 грн/кг
- Сыр нежирный — 120 грн/кг
- Сыр средний — 150 грн/кг
- Сыр жирный — 220-230 грн/кг
- Брынза коровья — 220-230 грн/кг
- Брынза овечья — 280-300 грн/кг
- Брынза бочковая — 350 грн/кг
- Яйца домашние — 75 грн/10 шт
- Сливки — 350 грн/кг
- Сметана — 130-200 грн/кг
- Сулугуни — 280 грн/кг
- Молоко — 50 грн/л
- Блины — 270 грн/кг
Мед на базаре
Продавцы меда отмечают, что в 2025 году акации почти не было из-за погодных условий. Однако в наличии есть другие сорта. Пол-литровая баночка акации 2024 года — 350 грн, литровая — 700 грн. Майский мед стоит 200 грн, липовый и гречишный — по 250 грн, разнотравье — 150 грн.
"Сейчас все дорожает, поэтому думаю, что и здесь цена немного поднимется. А это - не свежая акация, а мед урожая 2024 года: пол-литровая баночка — 350 гривен, литровая — 700. В 2025-м акации почти не было — она вымерзла, поэтому нового урожая у нас нет", — объясняет продавец Татьяна.
Стоимость меда
- Акация (2024) — 350 грн (0,5 л) / 700 грн (1 л)
- Майский — 200 грн
- Липа — 250 грн
- Гречишный — 250 грн
- Разнотравье — 150 грн
- Прополисные свечи — 150 грн/10 шт
На базаре "Черемушки" в Одессе пока нет резких ценовых скачков, однако продавцы прогнозируют возможное подорожание отдельных позиций в ближайшее время. Больше всего это может коснуться импортных фруктов и тепличных овощей. В то же время базовые продукты остаются относительно доступными. Покупателей стало меньше, но торговля продолжается — рынок адаптируется к экономическим условиям и продолжает работать ежедневно.
