Цены на одесском базаре выросли в 2026 - какие продукты подорожали

Мужчина на базаре выбирает овощи. Фото: Новини.LIVE

На базаре Черемушки в Одессе торговцы говорят о колебаниях ценовой ситуации. Хотя существенных скачков пока не наблюдается, некоторые позиции уже постепенно растут в стоимости. Продавцы объясняют это повышением курса валюты, удорожанием горючего и расходами на тепличное производство. Прежде всего, подорожание ощутимо для импортных товаров и ранних овощей.

Журналисты Новини.LIVE на базар Черемушки чтобы узнать актуальную стоимость продуктов питания.

Овощи на базаре

Самыми дорогими остаются помидоры и тепличные овощи. Томаты из Умани или Николаева стоят 200-300 грн за килограмм, черри из Турции — 150-200 грн. Сорта "Микадо" и коктейльные помидоры достигают 350-450 грн за килограмм. Кабачки продают по 230 грн, болгарский перец — 250 грн, перец капи — около 200 грн. Цветная капуста стоит примерно 200 грн/кг.

"Мне кажется, что она то упала немножко цена, но сейчас начнет подниматься. Авокадо, апельсин, огурец точно поднимется. Поднимается доллар, солярка, бензин — это все доставка", — говорит продавщица Лариса.

Продавщица Лариса об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Помидоры (Умань / Николаев) — 200-300 грн/кг

Помидоры черри (Турция) — 150-200 грн/кг

Помидоры на ветке — 200 грн/кг

Помидор "Микадо" — 350-450 грн/кг

Помидоры коктейльные (розовые, красные) — 350-450 грн/кг

Кабачок — 230 грн/кг

Капуста цветная — 200 грн/кг

Перец болгарский — 250 грн/кг

Перец капи — 200 грн/кг

Капуста — 50-100 грн/кг

Пекинская капуста — 45 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды на "Черемушках" наполнены импортом. Цены зависят от страны происхождения и качества товара. Турецкие мандарины стоят около 120 грн/кг, израильские — 230 грн, испанские — около 200 грн. Апельсины и другие цитрусовые также демонстрируют разницу в цене в зависимости от поставщика. Однако недавний обстрел также повлиял на рынок.

"У меня ничего не пострадало. Мы тогда были в корпусе — там как раз много стекла повылетало. Я пошла на задний двор, где у нас торговые места, но как только начала подходить — расплакалась и вернулась обратно. Мне очень обидно и больно...", — делится продавщица Лариса.

Яблоки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Банан — 100 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Мандарины (Турция) — 120 грн/кг

Мандарины (Израиль) — 230 грн/кг

Мандарины (Испания) — 200 грн/кг

Гранат (Сирия) — 160 грн/кг

Гранат (Испания) — 180 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт

Груша (Украина) — 120 грн/кг

Груша (старый сорт, киргизская) — 90 грн/кг

Яблоки — 50-80 грн/кг

Ассортимент лимонов. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Продавцы зелени говорят, что спрос снизился. Часть товара — импортная, часть — из местных хозяйств. Пучок укропа, петрушки или зеленого лука стоит 10-15 грн, шпинат — 20 грн, щавель — 25 грн. Айсберг продают по 120 грн/кг, импортный ромен — 300 грн/кг, салаты премиум-сегмента достигают 350-400 грн за килограмм.

"Весна, похоже, будет холодной — земля хорошо промерзла, поэтому быстрого появления своей зелени ждать не стоит. Вот это — наша, местная петрушка. Возможно, она еще слишком молодая, но ее так скручивает, что уже через несколько часов после закупки листья теряют товарный вид. Есть и импортная зелень — она держится лучше, не так вянет и не скручивается", — говорит продавец Сергей.

Продавец Сергей о зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Укроп / зеленый лук / петрушка — 10-15 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Щавель — 25 грн/пучок

Салат — 20-25 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Фризе — 250 грн/кг

Бйондо — 250 грн/кг

Ромен (импортный) — 300 грн/кг

Дубок фиолетовый — 400 грн/кг

Дубок зеленый — 350 грн/кг

Лола — 350 грн/кг

Стебель — 150 грн/кг

Порей — 170 грн/кг

Мята — 30 грн/пучок

Айсберг — 120 грн/кг

Розмарин — 25 грн/пучок

Тимьян (обычный/лимонный) — 25 грн/пучок

Зелень на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

В молочном секторе продавцы отмечают даже небольшое снижение стоимости отдельных позиций. Масло, которое раньше стоило 600 грн, сейчас продают по 500 грн за килограмм. Сыр нежирный можно приобрести за 120 грн/кг, средний — 150 грн, жирный — 220-230 грн. Брынза овечья стоит до 300 грн/кг, сулугуни - 280 грн.

"Масло у нас сейчас по 500 гривен за килограмм. Раньше было 600 — немного упала цена, потому что и молочной продукции стало больше. Ассортимент увеличивается, а вот людей, к сожалению, меньше", — рассказывает продавец Татьяна.

Продавщица Татьяна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

Масло — 500 грн/кг

Сыр нежирный — 120 грн/кг

Сыр средний — 150 грн/кг

Сыр жирный — 220-230 грн/кг

Брынза коровья — 220-230 грн/кг

Брынза овечья — 280-300 грн/кг

Брынза бочковая — 350 грн/кг

Яйца домашние — 75 грн/10 шт

Сливки — 350 грн/кг

Сметана — 130-200 грн/кг

Сулугуни — 280 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Блины — 270 грн/кг

Сыр кисломолочный. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Продавцы меда отмечают, что в 2025 году акации почти не было из-за погодных условий. Однако в наличии есть другие сорта. Пол-литровая баночка акации 2024 года — 350 грн, литровая — 700 грн. Майский мед стоит 200 грн, липовый и гречишный — по 250 грн, разнотравье — 150 грн.

"Сейчас все дорожает, поэтому думаю, что и здесь цена немного поднимется. А это - не свежая акация, а мед урожая 2024 года: пол-литровая баночка — 350 гривен, литровая — 700. В 2025-м акации почти не было — она вымерзла, поэтому нового урожая у нас нет", — объясняет продавец Татьяна.

Продавщица Татьяна о меде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Акация (2024) — 350 грн (0,5 л) / 700 грн (1 л)

Майский — 200 грн

Липа — 250 грн

Гречишный — 250 грн

Разнотравье — 150 грн

Прополисные свечи — 150 грн/10 шт

Стоимость меда. Фото: Новини.LIVE

На базаре "Черемушки" в Одессе пока нет резких ценовых скачков, однако продавцы прогнозируют возможное подорожание отдельных позиций в ближайшее время. Больше всего это может коснуться импортных фруктов и тепличных овощей. В то же время базовые продукты остаются относительно доступными. Покупателей стало меньше, но торговля продолжается — рынок адаптируется к экономическим условиям и продолжает работать ежедневно.

